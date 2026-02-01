囲み目メイクしてる人は要注意！逆に目が小さく見えちゃうNGアイメイク3選

メイクアップアドバイザーの伊早坂美裕です。単色や2色でオシャレに見せることができることで、どの時代でも安定に人気のある囲み目メイクですが、やり方を間違えると目を小さく見せる原因になってしまうんです。そこで今回は、囲み目メイクをしている人は特に注意してほしい、逆に目が小さく見えちゃうNGメイク3選をご紹介します。

1：濃すぎるアイカラー

濃すぎるアイカラーで囲み目メイクをすると、目が全体的に引き締まって、さらに奥に入り込んで見えるので、目を小さく見せてしまいます。

また、今のアイメイクはミュートトーンの淡いカラーで仕上げるのがトレンドなので、ちょっと時代遅れに見えて残念です。

オススメは、血色感のあるミディアムカラーです。マットよりもサテンやシマーなツヤ感のあるカラーの方が立体感が出て、単色でもオシャレになりますよ。

2：目尻を締めすぎない

囲み目メイクというと、立体感を出すために、目尻をしっかり締めた方がいいと思いますよね。

しかし、目尻をくの字にしっかり締めると、目の横幅が狭く見えてもったいないです。

上まぶたは目頭側と目尻側の小範囲を締めて、下まぶたは少し幅広に全体的にアイシャドウを広げて、ブラシに残ったものを目尻側に重ねる程度にしましょう。

3：目のキワからのグラデーション

目のキワから上に向かって作る濃いグラデーションは、目元をグッと沈ませるのでNG。

アイラインやまつげも目立たなくなるので、目が小さく見えてしまいます。

横割りのグラデーションよりも、目頭から目尻向かって縦割りのグラデーションを作ると、今っぽい囲み目メイクに仕上がります。

この記事での使用アイテム

・ディオールショウ モノ クルール755／ディオール

・シャープ ソ シンプル ウォータープルーフ ペンシル ライナー05／クリオ

・グロウコートマスカラ／セザンヌ

いかがでしたか？ 囲み目メイクしてる人要注意！逆に目が小さく見えちゃうNGメイク3選をご紹介しました。

囲み目メイクのやり方をアップデートしていなかった方は、ぜひ参考にしてみてくださいね！