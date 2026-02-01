ANAクラウンプラザホテル金沢は、「あまおう苺アフタヌーンティーセット〜雪どけストロベリー〜」を1月5日から2月28日まで提供する。

福岡県のブランド苺「あまおう」を主役に、雪どけをイメージして全体を雪を思わせる白色でまとめ、苺の赤色をポイントカラーとして仕上げた。スイーツは、あまおうの「雪どけショートケーキ」、苺が香るバタークリームで白い苺をイメージした「白苺マカロン」、苺・ミルクジュレ・苺ソースを重ねた「苺ホワイティヴェリーヌ」、苺シロップと苺クリームを巻いた「純白苺ロール」、苺と苺ソースをトッピングした「ストロベリーホワイトクレープ」など11種類をそろえる。セイボリーは、BLTサンドウィッチ・あまおうの冷製スープ・あまおうのカナッペを盛り合わせた一皿に加え、「鴨肉とあまおうのデクリネゾン」と「あまおうと石川県産野菜のマリネ」から1品を選べる。ドリンクは15種類のフリーフローを提供する。

場所はカスケイドラウンジ。提供時間は午後1時から5時までの120分制。料金は5,500円、税・サービス料込。前日までの要予約。