蕎麦の香りが際立つ　低温調理でしっとり仕上げた鴨南蛮、強すぎない上品な味わいだった

バラエティ豊かな季節の種ものが魅力。冬はズワイガニの登場だ！

「鴨南蛮」は運ばれてきた瞬間、鴨の香りがふわりと立ち上る。たまらず箸をのばせば、鴨の深い旨み、ねぎの香ばしさ、ツユの輪郭。そのすべてを噛みしめるともちっとした中太の蕎麦がしなやかに受け止める。

鴨南蛮2000円

『蕎堂 壮（きょうどう そう）』鴨南蛮 2000円 約70℃の低温でしっとりジューシーに仕上げた鴨ロースと鴨団子入り

こっくりと甘やかな鴨南蛮が多い中で、ここはあくまで上品。蕎麦の風味を最後まで感じさせてくれる。

「つまみやお酒を楽しんだあとに、蕎麦で〆る方が多いんです」と店主の中村壮貴さん。

そんな一杯だからこそ、強すぎず、蕎麦や鴨の余韻に寄り添いたいという。

年末にかけて始まる季節の蕎麦は、ズワイガニをたっぷりのせた豆乳入り。毎年この一杯を待つ常連も多い人気メニューだ。この時期だけのそんな名品も逃さず味わいたい。

『蕎堂 壮（きょうどう そう）』

経堂『蕎堂 壮（きょうどう そう）』

［店名］『蕎堂 壮（きょうどう そう）』

［住所］東京都世田谷区経堂2-5-14

［電話］03-4285-6395

［営業時間］11時半〜14時（13時半LO）、17時〜22時（21時LO)※蕎麦売り切れ次第終了

［休日］月・火の昼

［交通］小田急線経堂駅北口から徒歩6分

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年12月号発売時点の情報です。

『おとなの週末』2025年12月号

撮影／浅沼ノア、取材／岡本ジュン

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

