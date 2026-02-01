これ100円はお得すぎ！専門店で買うとお高い商品
商品情報
商品名：ネイルチップ アーモンド グラデーションラメ 12P
価格：￥110（税込）
販売ショップ：セリア
JANコード：4570101330130
これで100円はお得すぎ！セリアで見つけたおしゃれなネイルチップ
ネイルチップって意外と値段が高いものが多くて、気軽に試すにはちょっと迷う存在でした。指先のおしゃれは楽しみたいけど、コスパも大事…。
そんなことを思いながら、何気なくセリアのネイルグッズ売り場をチェックしていたところ、おしゃれなネイルチップのセットを発見！
今回は、こちらの『ネイルチップ アーモンド グラデーションラメ 12P』をご紹介します。
110円なら試しやすいかも、と思って手に取ってみました。
質感も気になるので、さっそく開封！
シンプルだけど、しっかりとおしゃれなデザインのネイルチップが登場しました♡
派手すぎず、日常使いしやすそうな印象を受けました。粘着シールやグミは入っていないので自分で用意する必要があります。
上品なピンクカラーに、繊細なシルバーラメのグラデーションが入っていて、大人っぽさもあります。
これが110円（税込）で買えると思うと、正直かなりお得に感じました！
気になる部分はあるけどこの価格なら十分！
ただ、同じサイズが2枚入っていない点は気になりました。
チップの裏面にはうっすらと号数が記載されていたので、番号順に並べてみました。
両手にぴったりサイズのチップを使いたい場合は、2セット購入するのがおすすめです。
厚みはかなり薄めで、若干の透け感があります。その分フィット感は良好です。
一方で、細かく見ると気になる部分もあります。ラメが入っている影響で、表面に少しざらつきがあり、引っ掛かりを感じることがありました。気になる場合は、トップコートを重ねるとよさそうです。
また、グラデーションはやや粗めで、もう少し繊細な仕上がりだと嬉しいなと思いました。
完璧とは言えない部分はありますが、手軽に雰囲気を変えられて、この価格なら十分！ちょっとしたお出かけや気分転換にも使いやすいので、気になった方はぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。