これ100円はお得すぎ！専門店で買うとお高い商品

ネイルチップって意外と値段が高いものが多くて、気軽に試すにはちょっと迷いますよね。指先のおしゃれは楽しみたいけど、コスパも大事…。そんなことを思いながらセリアのネイルグッズ売り場を見ていたら、おしゃれなネイルチップが100円で売られていたんです♡ただ、期待を込めて買ったものの、開封したら衝撃が…！

商品情報

商品名：ネイルチップ アーモンド グラデーションラメ 12P

価格：￥110（税込）

販売ショップ：セリア

JANコード：4570101330130

これで100円はお得すぎ！セリアで見つけたおしゃれなネイルチップ

そんなことを思いながら、何気なくセリアのネイルグッズ売り場をチェックしていたところ、おしゃれなネイルチップのセットを発見！

今回は、こちらの『ネイルチップ アーモンド グラデーションラメ 12P』をご紹介します。

110円なら試しやすいかも、と思って手に取ってみました。

質感も気になるので、さっそく開封！

シンプルだけど、しっかりとおしゃれなデザインのネイルチップが登場しました♡

派手すぎず、日常使いしやすそうな印象を受けました。粘着シールやグミは入っていないので自分で用意する必要があります。

上品なピンクカラーに、繊細なシルバーラメのグラデーションが入っていて、大人っぽさもあります。

これが110円（税込）で買えると思うと、正直かなりお得に感じました！

気になる部分はあるけどこの価格なら十分！

ただ、同じサイズが2枚入っていない点は気になりました。

チップの裏面にはうっすらと号数が記載されていたので、番号順に並べてみました。

両手にぴったりサイズのチップを使いたい場合は、2セット購入するのがおすすめです。

厚みはかなり薄めで、若干の透け感があります。その分フィット感は良好です。

一方で、細かく見ると気になる部分もあります。ラメが入っている影響で、表面に少しざらつきがあり、引っ掛かりを感じることがありました。気になる場合は、トップコートを重ねるとよさそうです。

また、グラデーションはやや粗めで、もう少し繊細な仕上がりだと嬉しいなと思いました。

完璧とは言えない部分はありますが、手軽に雰囲気を変えられて、この価格なら十分！ちょっとしたお出かけや気分転換にも使いやすいので、気になった方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。