「おお良かった」「だよね。知ってたw」J３福島、“成功体験”が後押ししたJ１川崎との業務提携延長にファンも即反応！ 今季は元韓国代表GKが加入
J３福島ユナイテッドFCは２月１日、J１川崎フロンターレとの業務提携を延長したと発表。この提携は双方のチームおよび選手の強化、育成を目的としており、期間は2026年２月１日から2028年６月30日までとなる。
これまで、川崎から福島に移籍し、武者修行した選手たちが大きく成長。2024年にレンタルで福島に在籍した大関友翔は、そこでの経験を経てJ１や世代別日本代表で活躍。先日開催されたU-23アジアカップで優勝に大きく貢献するなど、着実に提携の成果が表れている。
また、松長根悠仁、由井航太も昨季まで福島で実戦経験を積んで成長し、今季、川崎へ復帰した。
26年シーズンに向けては、新たに川崎から元韓国代表GKのチョン・ソンリョンが完全移籍で、MF永長鷹虎とDF土屋櫂大が育成型期限付き移籍で福島に加入した。
提携の具体的な内容は、両クラブ間の選手などの人材交流や、スカウティングの情報ならびにチーム強化のノウハウの共有となっている。
提携延長に際し、福島の代表取締役CEOである小山淳氏が次のようなコメントを発表した。
「このたび、日本を代表するクラブである川崎フロンターレとの業務提携を更新し、共に歩めることは大変光栄なことであり、心強く思っております。この２年間、私たちは本提携を通じて確かな手応えを得ました。
大関友翔選手がJ３ベストイレブンに輝くほどの成長を遂げ、同クラブに復帰後にはアジアの舞台（ACLE）や世代別日本代表で躍動する姿は、我々にとっても大きな誇りであります。また、松長根悠仁選手、由井航太選手のひたむきな姿勢は、チームにポジティブな競争と刺激をもたらしてくれました。
今回の提携期間の延長は、単なる『選手の育成』に留まりません。川崎フロンターレが持つトップレベルの知見やノウハウを共有いただくことで、ピッチ上での強化はもちろん、クラブ運営や地域振興といったあらゆる面において、当クラブがさらに高いステージへと引き上げられる貴重な機会であると確信しています。
今シーズンは、新たに永長鷹虎選手と土屋櫂大選手という素晴らしい才能を迎え入れました。彼らが福島の地で躍動し、ファン、サポーターのみなさまと共に勝利の喜びを分かち合うことで、両クラブおよび日本サッカー界の未来にとって一層価値あるものであるということを証明していきたいと考えております。
両クラブの絆をより深め、共に高みを目指して挑戦を続けてまいりますので、熱いご声援をよろしくお願い申し上げます」
この決定にファンからは、「おお良かった」「だよね。知ってたw」「ソンさんは勿論、鷹虎と土屋を派遣できている時点でそうだろうなと思ってた」「圧倒的感謝」「引き続きwin-winな関係を築いていきたい」「これからもよろしくお願いします！」といった声が上がった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】J１百年構想リーグに臨む各クラブの“最新序列”を一挙紹介！
これまで、川崎から福島に移籍し、武者修行した選手たちが大きく成長。2024年にレンタルで福島に在籍した大関友翔は、そこでの経験を経てJ１や世代別日本代表で活躍。先日開催されたU-23アジアカップで優勝に大きく貢献するなど、着実に提携の成果が表れている。
26年シーズンに向けては、新たに川崎から元韓国代表GKのチョン・ソンリョンが完全移籍で、MF永長鷹虎とDF土屋櫂大が育成型期限付き移籍で福島に加入した。
提携の具体的な内容は、両クラブ間の選手などの人材交流や、スカウティングの情報ならびにチーム強化のノウハウの共有となっている。
提携延長に際し、福島の代表取締役CEOである小山淳氏が次のようなコメントを発表した。
「このたび、日本を代表するクラブである川崎フロンターレとの業務提携を更新し、共に歩めることは大変光栄なことであり、心強く思っております。この２年間、私たちは本提携を通じて確かな手応えを得ました。
大関友翔選手がJ３ベストイレブンに輝くほどの成長を遂げ、同クラブに復帰後にはアジアの舞台（ACLE）や世代別日本代表で躍動する姿は、我々にとっても大きな誇りであります。また、松長根悠仁選手、由井航太選手のひたむきな姿勢は、チームにポジティブな競争と刺激をもたらしてくれました。
今回の提携期間の延長は、単なる『選手の育成』に留まりません。川崎フロンターレが持つトップレベルの知見やノウハウを共有いただくことで、ピッチ上での強化はもちろん、クラブ運営や地域振興といったあらゆる面において、当クラブがさらに高いステージへと引き上げられる貴重な機会であると確信しています。
今シーズンは、新たに永長鷹虎選手と土屋櫂大選手という素晴らしい才能を迎え入れました。彼らが福島の地で躍動し、ファン、サポーターのみなさまと共に勝利の喜びを分かち合うことで、両クラブおよび日本サッカー界の未来にとって一層価値あるものであるということを証明していきたいと考えております。
両クラブの絆をより深め、共に高みを目指して挑戦を続けてまいりますので、熱いご声援をよろしくお願い申し上げます」
この決定にファンからは、「おお良かった」「だよね。知ってたw」「ソンさんは勿論、鷹虎と土屋を派遣できている時点でそうだろうなと思ってた」「圧倒的感謝」「引き続きwin-winな関係を築いていきたい」「これからもよろしくお願いします！」といった声が上がった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】J１百年構想リーグに臨む各クラブの“最新序列”を一挙紹介！