【うお座】2026年2月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2026年2月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
夢からインスピレーションを得たり、直感で「ここに行ってみるとよさそう」と思う場所がふっと浮かんだりと、感性がいつも以上に敏感になりそうです。大勢で過ごすより、自分の思うままに動ける単独行動が吉。たまには、自分だけの時間をゆっくり味わってみるとよいでしょう。
下旬は、気を使いすぎて言いたいことがまとまらず、中途半端になってしまう場面があるかもしれません。先に結論をしっかり伝えましょう。仕事面では、サポート役に回ることであなたの実力がしっかり発揮されそうです。
＜開運もぐもぐ＞
感性を研ぎ澄ませつつ、コミュニケーションの滞りを防ぐには、“水のパワー”を使います。直感力を高め、夢からのインスピレーションを受け取りやすくしてくれます。また、柔軟にサポートする力も与えてくれます。
おすすめは、しじみやあさりを使った「赤だし」です。しじみやあさりのような貝類は、水のパワーが豊富で、心と体の流れを静かに整えてくれます。貝の旨味が染み込んだ赤だしは、必要なアイデアや知識を引き寄せてくれるでしょう。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)
