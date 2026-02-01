【みずがめ座】2026年2月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2026年2月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
運勢は活発で、さまざまな活動を楽しめる時期です。特に新しいことはあなたの感性と心地よく響き合い、この先の大きな楽しみへと育っていくでしょう。やりたいことが増える分、どの順番で進め、どんな形にしていくのかをあらかじめ描いておくと、流れがスムーズになります。
夢中になりすぎて周りが見えなくなることもあるので、ときどき周囲の声に耳を傾ける余裕を持つと、よりよい方向へ整っていきます。仕事面では、あなたの創造性がエッセンスとなり、周囲に新しい視点をもたらしていけそうです。
＜開運もぐもぐ＞
活発な運気の中で創造性を発揮し、計画的に物事を進めるには、“木のパワー”を使います。新しい挑戦を後押しするだけでなく、周囲との調和を保ち、ワクワクするような計画を立てる助けとなります。その高揚感とともに、現実をしっかりとつかみ取る流れを作ってくれるでしょう。
おすすめは、「フルーツヨーグルト」です。ヨーグルトの酸味とフルーツは、まさに木のパワーを象徴します。旬のいちごやキウイフルーツなど酸味の強いフルーツなら、よりパワーを高めてくれるでしょう。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)
みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）＜全体運＞
