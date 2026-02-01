【やぎ座】2026年2月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2026年2月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
物質的にも心の面でも豊かさが広がっていく時期です。そのために大切なのは、自分の才能を過小評価せず、大きく生かしていくこと。きっと「こんなところにも使えるんだ」と感じる場面がいくつも訪れるでしょう。
そのときは迷わず、あなたの力を発揮してみてください。下旬はお金に関することで注意が散りやすくなるので、管理を丁寧にしておきましょう。仕事面では、最後まで粘り強く向き合う姿勢が、よい結果につながっていきそうです。
＜開運もぐもぐ＞
才能を豊かさへと変え、最後までやり遂げるためには、“金のパワー”と“土のパワー”を使いましょう。才能を活用し、目に見える成果や豊かさとして形にする力を強めてくれます。また、一時的な成功に終わらせず、長期的な豊かさとして根付かせる土台を作ってくれます。
おすすめは、「厚揚げ」です。厚揚げそのものが持つ土のパワーに、中身の白さや薬味（長ネギ、生姜、みょうが、七味唐辛子など）の辛味を合わせることで、金のパワーがより一層引き立ちます。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)
やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）＜全体運＞
