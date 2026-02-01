【てんびん座】2026年2月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2026年2月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
これまで少し遠慮気味だった自己表現も、今なら大胆に、堂々とアピールできる時期です。むしろそのほうがあなたのよさが伝わり、新しいチャンスがどんどん広がっていきます。
本当にやりたかったことにも手を伸ばせそうですし、趣味やプライベートでもうれしい出来事が訪れそうです。推し活など、ときめくものに触れるほど、あなたの運のよさが自然と引き出されていきます。
仕事面では、ほんの少し遊び心を加えることで、思いがけないアイデアが生まれそうです。
＜開運もぐもぐ＞
大胆に自己アピールしていくためには“火のパワー”と“木のパワー”を使います。ときめきが最大化され、遊び心から新しいアイデアがどんどん生まれ、アピール力も自然と高まっていくでしょう。
おすすめは「グリーンサラダ」。ケール、かいわれ大根、水菜、春菊、レタス、サラダホウレン草、小松菜、キュウリなど、グリーンの野菜をたっぷり使ってみてください。野菜が木のパワーを、そしてほろ苦さが火のパワーを運んでくれます。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)
