´ßÃ«Íö´Ý»á¡¡°ÜÌ±ÌäÂê¤Ë¡Öµ¬À©¤¹¤ëÇÉ¡×¤È»ä¸«¡ÖÌë½ÐÊâ¤±¤Ê¤¤¤È¤«¡¢Ç¡¼Â¤ÊÊÑ²½¤òËèÆü¸«¤Á¤ã¤¿¤Î¤Ç¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î´ßÃ«¸ÞÏ¯¤È²Î¼ê¤Î´ßÃ«¹á¤òÎ¾¿Æ¤Ë»ý¤Ä¡¢¼Â¶È²È¤Î´ßÃ«Íö´Ý»á¡Ê£²£´¡Ë¤¬£±Æü¡¢£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ý¥ó¡×¡ÊÆüÍË¸áÁ°£¹»þ£µ£´Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£Âè£µ£±²ó½°µÄ±¡Áªµó¡Ê£²·î£¸ÆüÅê³«É¼¡Ë¤ÎÁèÅÀ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ëà°ÜÌ±ÌäÂêá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«¿È¤ÎÂÎ¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¡Öµ¬À©¤¹¤ëÇÉ¡×¤È»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡´ßÃ«»á¤ÏÁá¼ÂÃæÅùÉô¤«¤é¹â¹»¤ÇÊÆ¹ñ¤ËÎ±³Ø¡£Âç³Ø¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÌ¾Ìç¡¦¥Ü¥Ã¥³¡¼¥ËÂç¤Ë¿Ê³Ø¤·¡¢¸½ºß¤ÏµÙ³ØÃæ¡£
¡¡£Í£Ã¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦Çú¾ÐÌäÂê¤ÎÅÄÃæÍµÆó¤«¤é³¤³°·Ð¸³¤«¤é¡Ö¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡¡º£²ó¤Î³°¹ñ¿ÍÀ¯ºö¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢´ßÃ«»á¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ò¸«¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢µ¬À©¤¹¤ëÇÉ¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¹ðÇò¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯°ÜÌ±¤âÂ¿¤¤¤·¡¢ÅöÁ³¡¢¶¦À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤¤¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤¬¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤ä¤Ï¤êÊ¸²½¤¬²õ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤È¤«¡¢¤â¤¦³¹¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤«¡¢Ìë½ÐÊâ¤±¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¤Þ¤¢¡¢Ç¡¼Â¤ÊÊÑ²½¤òËèÆü¸«¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡×¤ÈÅÇÏª¡£
¡ÖÀè¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤ä¤ë°ÕÌ£¤Ê¤¯¤Í¤¨¡©¤Ã¤Æ¡£¤Á¤ã¤ó¤ÈÀáÅÙ¤ÈÃá½ø¤ò»ý¤Ã¤¿À¯ºö¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´ê¤Ã¤¿¡£