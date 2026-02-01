GENIC増子敦貴、友人俳優のカレンダーを枕元に配置「人生で初めて」ファンにも提案【増子敦貴カレンダー2026.04-2027.03】
【モデルプレス＝2026/02/01】男女7人組ダンス＆ボーカルグループGENICの増子敦貴が2月1日、卓上カレンダー「増子敦貴カレンダー2026.04-2027.03」（KADOKAWA）の発売記念イベントを開催。イベント前に行われた取材会にて、親交の深い俳優・駒木根葵汰とのエピソードや、ファンへの“おすすめの飾り方”を語った。
【写真】26歳イケメン歌手、抜群スタイル際立つスーツカット
本作に対する周囲の反応について聞かれた増子は、友人である駒木根の名前を挙げ「今回のカレンダー発売日が友人の俳優である駒木根葵汰くんの誕生日だったんですよ。以前きいちゃんから…きいちゃんって呼ばせてもらっているんですけど（笑）、きいちゃんのカレンダーをいただいて、今ベッドのちょうど枕元に飾ってあるんですよ」と私生活でのエピソードを披露。続けて「僕もきいちゃんにそうしてほしいなと思うので、きいちゃんに今度誕生日プレゼントがてらお渡ししようかなと思っております」と笑顔を見せ、仲の良さをうかがわせた。
また、購入したファンにどこに飾ってほしいかを問われると「僕、実はカレンダーをベッドの枕元に置いたのはきいちゃんのカレンダーが人生で初めてだったんですよ。やっぱり朝起きて1番最初に目に入るのが推しというのはすごくいいことなんじゃないかな」と自身の体験談を交えて回答。「今までトイレ派だったんですけど、意外と枕元がベストだということに気が付きました」と新たな発見をファンへ共有した。
今作の撮影を手がけたのは、3rd写真集「Liberty」でもタッグを組んだ写真家・熊木優氏。舞台公演訪れた中国・上海を舞台に、衣装やシチュエーションにこだわって撮影した「超美麗カット」と、日本で見せるリラックスした「等身大の素顔」を詰め込んだ、贅沢な内容に。“カレンダーを超えた”写真集クラスのアートな仕上がりとなっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】26歳イケメン歌手、抜群スタイル際立つスーツカット
◆増子敦貴、カレンダー発売日は駒木根葵汰の誕生日「枕元に飾ってほしい」
本作に対する周囲の反応について聞かれた増子は、友人である駒木根の名前を挙げ「今回のカレンダー発売日が友人の俳優である駒木根葵汰くんの誕生日だったんですよ。以前きいちゃんから…きいちゃんって呼ばせてもらっているんですけど（笑）、きいちゃんのカレンダーをいただいて、今ベッドのちょうど枕元に飾ってあるんですよ」と私生活でのエピソードを披露。続けて「僕もきいちゃんにそうしてほしいなと思うので、きいちゃんに今度誕生日プレゼントがてらお渡ししようかなと思っております」と笑顔を見せ、仲の良さをうかがわせた。
◆増子敦貴、カレンダーの置き場所提案
また、購入したファンにどこに飾ってほしいかを問われると「僕、実はカレンダーをベッドの枕元に置いたのはきいちゃんのカレンダーが人生で初めてだったんですよ。やっぱり朝起きて1番最初に目に入るのが推しというのはすごくいいことなんじゃないかな」と自身の体験談を交えて回答。「今までトイレ派だったんですけど、意外と枕元がベストだということに気が付きました」と新たな発見をファンへ共有した。
◆「増子敦貴カレンダー2026.04-2027.03」
今作の撮影を手がけたのは、3rd写真集「Liberty」でもタッグを組んだ写真家・熊木優氏。舞台公演訪れた中国・上海を舞台に、衣装やシチュエーションにこだわって撮影した「超美麗カット」と、日本で見せるリラックスした「等身大の素顔」を詰め込んだ、贅沢な内容に。“カレンダーを超えた”写真集クラスのアートな仕上がりとなっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】