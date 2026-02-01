筧美和子、第1子妊娠を発表「無事に生まれてきてくれることを願いながら」【全文】
【モデルプレス＝2026/02/01】女優の筧美和子（31）が1日、自身のInstagramを通じて第1子を妊娠したことを発表した。
【写真】筧美和子、結婚発表で2ショット公開
筧は「この度、新しい命を授かりましたことをご報告いたします」と妊娠を報告。「無事に生まれてきてくれることを願いながら、日々を過ごしております」と明かし「日頃より支えてくださっている皆さまに、心より感謝申し上げます。今後とも温かく見守っていただけましたら幸いです」と結んでいる。
筧は1994年3月6日生まれ、東京都出身。高校在学中の2011年、友人と行ったファッションショーでスカウトされ、芸能界入り。2013年からフジテレビ系リアリティショー「テラスハウス」に出演し、2014年からは雑誌「JJ」の専属モデルを務める。女優としても活動しており、主な出演作は日本テレビ系「水球ヤンキース」（2014）、NHK朝の連続テレビ小説「まれ」（2015）、日本テレビ系「あなたの番です」（2019）、日本テレビ系「恋はDeepに」（2021）など。プライベートでは、2025年3月に結婚を発表している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】筧美和子、結婚発表で2ショット公開
◆筧美和子、第1子妊娠
筧は「この度、新しい命を授かりましたことをご報告いたします」と妊娠を報告。「無事に生まれてきてくれることを願いながら、日々を過ごしております」と明かし「日頃より支えてくださっている皆さまに、心より感謝申し上げます。今後とも温かく見守っていただけましたら幸いです」と結んでいる。
◆筧美和子、2025年3月結婚
筧は1994年3月6日生まれ、東京都出身。高校在学中の2011年、友人と行ったファッションショーでスカウトされ、芸能界入り。2013年からフジテレビ系リアリティショー「テラスハウス」に出演し、2014年からは雑誌「JJ」の専属モデルを務める。女優としても活動しており、主な出演作は日本テレビ系「水球ヤンキース」（2014）、NHK朝の連続テレビ小説「まれ」（2015）、日本テレビ系「あなたの番です」（2019）、日本テレビ系「恋はDeepに」（2021）など。プライベートでは、2025年3月に結婚を発表している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】