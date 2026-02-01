辻希美、コンロをフル活用した手料理を披露「手際良すぎる」「バタバタしてても品数すごい」
【モデルプレス＝2026/02/01】タレントの辻希美が1月31日、自身のInstagramストーリーズを更新。コンロをフル活用した夕飯を公開した。
辻は「何だかバタバタしております」「とりあえず夕飯」とつづり、夕食を準備している最中のキッチンの様子を投稿。コンロの上には、具だくさんの味噌汁が入った鍋や、ひき肉とじゃがいもの煮物と思われる鍋、さらに肉を焼いているフライパンが並び、同時進行で調理を進める様子を披露している。そばには下準備されたスナップエンドウも置かれており、品数豊富で栄養バランスの取れた献立であることがうかがえる。
この投稿に、「バタバタしてても品数すごい」「美味しそう」「手際良すぎる」「理想のお母さんすぎる」「忙しいのに手作りするの尊敬」「食欲そそられる」などの声が上がっている。
辻は、俳優の杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
◆辻希美、コンロをフル活用した「とりあえず夕飯」を公開
◆辻希美の投稿に反響
