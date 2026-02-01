「美人よりもこの子を選ぶ！」と男性に思わせる女の子９パターン
「顔のかわいさ」は大きな武器になりますが、単純なかわいさに基準を置いていない男性も意外と多いようです。そこで今回は、『スゴレン』男性読者へのアンケートをもとに「『美人よりもこの子を選ぶ！』と男性に思わせる女の子」をご紹介します。
【１】「きゃしゃな体型なのに格闘技の使い手」など、「ギャップのある女の子」
「完璧そうなのに意外とおっちょこちょい」といったギャップに心をつかまれる男性もいるようです。「発見した瞬間、グッとくる」（２０代男性）というように、自分から主張しすぎず、さりげなくアピールできるといいでしょう。
【２】控えめであまりしゃべらない「ミステリアスな女の子」
「笑顔を独り占めできたらサイコー」（２０代男性）など、物静かな女の子だからこそ「特別な一人」になりたいと考える男性は多いようです。あけすけに何でも語るよりも、ときには物憂げに発言を控えることで、「俺が心の扉を開けてやる！」と男性を燃え上がらせることもあるでしょう。
【３】知的な会話を楽しめる「賢い女の子」
「自分の面倒な話に付き合ってくれるだけで好きになる」（３０代男性）など、理屈っぽい男性にとって会話の中身はとても重要なようです。勉強ができるできないではなく、相手の話を理解しようとする態度を示すことが大切なのかもしれません。
【４】気配りができる「世話好きな女の子」
「いい奥さんになりそうだな、とか想像しちゃう」（３０代男性）など、周囲に目が行き届く女の子を「人生のパートナー」として意識する男性は多いようです。「飲み会で人のグラスの減り具合を気にする」といったちょっとした気遣いができるといいでしょう。
【５】黒髪で化粧も薄めな「自然体の女の子」
「髪色の明るい子は多いけど、ちょっと軽薄に見えるので」（２０代男性）など、黒髪は男性に「流行に左右されない女の子」という印象を与えるようです。ハンカチを常に持ち歩いたり、女の子らしさを意識すると「おしとやかな大和撫子」といったイメージもプラスされるでしょう。
【６】活発だけどちょっと危なっかしい「放っておけない女の子」
「見守りたくなる」（２０代男性）など、男性は好奇心旺盛だけどおっちょこちょいな女の子から目が離せなくなってしまうようです。苦手なジェットコースターにあえて「乗る」と言い出すなど、なんでもチャレンジしようとする姿勢は「放っておけなさ」につながるでしょう。
【７】マイペースで場をなごませる「ほんわかした雰囲気の女の子」
女の子に「癒し」を求める男性は少なくありません。「癒しムード」をわざわざ演出するのは難しいものですが、「ご飯をおいしそうに食べる姿になごむ」（３０代男性）など、子どものように素直に気持ちを表現する女の子は、男性の気持ちを温かく解きほぐすことがあるようです。
【８】人の話に興味深そうに耳を傾ける「聞き上手な女の子」
「話が盛り上がると、気持ちも盛り上がる」（２０代男性）というように、会話が弾むことで相性の良さを意識する男性は多いようです。気になる男性と話す機会があったら、「趣味はなに？」など、相手が答えやすい質問を投げかけてみるといいでしょう。
【９】いつも明るい「笑顔が魅力的な女の子」
「一緒にいるだけで幸せな気持ちになる」（２０代男性）など、笑顔は女の子の価値を高める重要な要素だと考える男性は多いようです。変に気取った態度を取るよりも、自然体で過ごしたほうが男性と親しくなるチャンスに恵まれるでしょう。
ほかにも「『美人よりもこの子を選ぶ！』と男性に思わせる女の子」はいるでしょうか。皆さんのご意見をお待ちしております。（ＢＬＯＣＫＢＵＳＴＥＲ）
