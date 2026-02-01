国際ジャーナリストやラジオパーソナリティー、コメンテーターなどで活躍したモーリー・ロバートソンさんが亡くなったことが1日、公式SNSで発表されました。63歳でした。

公式SNSで文書が掲載され、「かねてより食道癌療養中でございましたが 去る一月二十九日 午前〇〇時五十六分 六十三歳にて永眠致しましたことを謹んで御報告申し上げます」と発表。

葬儀は故人の生前の遺志により、近親者のみで執り行われたということです。

■モーリー・ロバートソンさんの経歴

公式サイトのプロフィルによると、モーリー・ロバートソンさんは1981年に東京大学とハーバード大学に同時合格。東京大学を退学し、ハーバード大学に入学。電子音楽とアニメーションを専攻しました。

在学中の1984年に自叙伝『よくひとりぼっちだった』を刊行。日米両国の教育制度のはざまでの悩みなどが描かれました。

1988年にハーバード大学を卒業。1991年からJ-WAVEで『Across The View』のパーソナリティーを務めるなど活躍しました。

2017年10月から日本テレビ『スッキリ』に木曜レギュラーとして出演。歯に衣着せぬ発言やユーモアのあるキャラクターで親しまれました。

また、2021年には大河ドラマ『青天を衝け』にペリー役として出演するなど、俳優としても活動しました。