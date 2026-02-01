婚活中の男性が避けたい体型は「ぽっちゃり」が9割超――そんな調査結果が株式会社Presia（広島市中区）が運営する結婚相談所『Presia』による「ぽっちゃり女性の婚活事情に関する実態調査2026」でわかりました。では、ぽっちゃり体型の場合、どんな魅力があれば結婚対象になるのでしょうか。



調査は、全国の20代〜50代の男性200人を対象として、2026年1月にインターネットで実施されました。



調査の結果、全体の64.0%が「結婚相手選びにおいて、相手の体型は重要」と回答し、内面重視と言われる婚活においても、第一印象を左右する「体型」は、多くの男性にとって無視できない要素であることがわかりました。



そこで、「理想的な体型」を聞いたところ、「やや細め」（70人）と「標準体型」（60人）で約7割を占めた一方で、「グラマー」（1人）は少数派となり、女性らしい華奢さや健康的なスタイルが支持されています。



「スリム派」からは、「若々しく見えるし、自己管理ができている印象を受けるから。健康面でも安心できる」（20代）といった意見が寄せられました。



反対に、「避けたい体型」としては、「ぽっちゃり」（188人）が圧倒的多数となり、「ややぽっちゃり」（7人）も含めると、太り気味の体型を避ける男性は9割を超え、婚活における「体型評価」が極めてシビアな評価対象となっている実態が浮き彫りになりました。



回答者からは、「夫婦生活を営むうえで、ぽっちゃり体型だと、正直私自身が萎えてしまう」（40代）などの声が寄せられました。



さらに、「ぽっちゃり体型は結婚対象になりますか」という質問には、「対象にならない」が119人、「対象になる」が81人という結果になりました。



彼らが挙げた「ぽっちゃり体型を挽回できる魅力」としては、「笑顔・愛嬌」（48人）、「性格・癒やし」（40人）、「顔の好み」（32人）などが上位に挙がり、体型に自信がなくても、明るい笑顔や穏やかな性格をアピールすることで、男性の心を掴める可能性は十分にあることがうかがえました。



調査を実施した同所は、「男性が求めているのは、健康的で、自分を大切にしていることが伝わる姿。そして何より、体型のハンデを覆す『愛嬌』と『癒やし』の力は絶大です」とコメントしています。



