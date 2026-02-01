＜職場イジメ、見て見ぬふり？＞「働くって大変！」母親になってようやく分かった現実【第2話まんが】
私はアンナ。今お腹に赤ちゃんがいるので、今はまだ正社員で働いていますがあと少しで産休に入ります。職場にはミサさんという独身のお局さんがいます。嫌味っぽくて意地悪です。そんなミサさんにターゲットにされているのが新入社員のユウカさん。私だったらとっくにこの会社を辞めて、他の会社を探しているなと思うほどの意地悪をされています。まわりはそんな2人の様子を見て見ぬふり。だって余計な火の粉は浴びない方がいいですから。
ユウカさんは、子どもを保育園や病児保育に預けながら頑張って働いていました。私の目からは、どう見てもまじめに頑張って働いていたのですが、ミサさんからしたら違うようです。いつも嫌味を言われたり、人格を否定されたり……正直、なぜ辞めないのか不思議なくらいターゲットにされていました。
そこでふと、ミサさんの言葉を思い出しました。ユウカさんの子どもが病気のため、会社を休むと「ありえない」「人間性を疑う」と言って彼女を責めていました。当時まだ子どもがいなかった私は、子どもがこんなにも体調を崩しやすい生き物だなんて知らなかったのです。
ミサさんは独身で子どもがいないので、子どもがこんなに体調を崩すものだとはわからないのかもしれません。
正直、私も子どもを育ててみて、はじめてわかりました。
ミサさんが「責任感がない」とユウカさんを責めていたので「そういうものなのかしら」となんとなく思ってしまっていたのです。
しかし実際子どもは風邪をひきますし、病児保育に空きがないときもあります。
なにより、風邪をひいた子どもを残して仕事には行きにくいものです。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙
