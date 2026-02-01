韓国ドラマ「美女と純情男」第45話〜第49話【あらすじ】
毎週月曜〜金曜あさ8時15分から、韓流プレミア「美女と純情男」（主演：チ・ヒョヌ、イム・スヒャン 全65話）を放送中！
※「TVer」にて、放送後ひる12時より見逃し配信中！
【2月2日（月）放送 第45話】
スヨンがゴーゴーエンタの代表を解任され、代わってジンダンが臨時代表に就任することになる。これに納得できないスヨンは、ジンテクに強く抗議する。二人の激しい言い争いを目の当たりにしたマリは取り乱し、家族も手がつけられない状態に陥ってしまう。
そんな中、すべてをジンダンに任せて身を引きたい気持ちはあるものの決断できず、再婚するつもりもないと語るジンテクに、デスクは「ジンダンを養子にするのが最善策だ」と提案する。
【2月3日（火）放送 第46話】
ジヨンが無理をしてジンダンと交際してるのではないかと心配したドシクは、ジヨンを飲みに誘い相談に乗る。
そんな中、ドシクの様子が変わったと感じていたミョンドンは、デート後にドシクのあとをつける。するとジヨンと親し気に家に入るところを目撃し、2人が同棲していると勘違いして激怒する。
一方、ピルスンのおかげでマリは徐々に元気を取り戻す。さらに「バラの家」が大ヒットし、ピルスンの能力を認めたジンテクは、ゴーゴーエンタの代表に任命し…。
【2月4日（水）放送 第47話】
ジンダンとの交際が心苦しくなったジヨンは契約金を先払いしてもらい、ジンダンに返済してほしいとミジャに頼む。しかし結局返済されず、娘の気持ちよりもお金を優先するミジャにショックを受ける。さらに、ミジャがお金のためにまたジヨンを利用していたと知ったドシクとドジュンも、怒りをあらわにする。
一方、ジンダンがサングの息子だったと知ったエギョは、あれこれ理由をつけてサングをフィリピンへ出国させようとする。
【2月5日（木）放送 第48話】
ジヨンが少しずつ記憶を取り戻していると知ったピルスンは、昔ドラと一緒に入った店に行こうと誘い、記憶を取り戻せるよう協力する。
そんな中、過去にスキャンダルに巻き込まれ苦しんだ時、冷たく突き放されたことを思い出したジヨンは、ピルスンに対して嫌悪感を抱き、もう好きにはなれないと伝える。
さらに、ジンダンとの部分的な記憶も取り戻し、自分に好意を持っていたジンダンに冷たく接してしまったと思い込み…。
【2月6日（金）放送 第49話】
「ソウルレディー」の撮影をしていたジヨンは、ジンダンとの別荘での記憶がフラッシュバックし、現場を飛び出す。そして記憶が完全に戻ったジヨンは、山で倒れて意識を失ってしまう。
その後、無事に退院したジヨンは、ミジャから離れるためにドシクの家から出ていき、ドジュンだけに記憶が戻ったことを伝え、スンジョンと2人で暮らし始める。
一方、ピルスンはジヨンが意識を失う直前“デチュン”と言っていたことが気になり…。
出演者
コ・ピルスン／コ・デチュン：チ・ヒョヌ
パク・ドラ／キム・ジヨン：イム・スヒャン
ペク・ミジャ：チャ・ファヨン
コン・ジンダン：コ・ユン
脚本・演出
【脚本】
キム・サギョン「紳士とお嬢さん」「たった一人の私の味方」
【演出】
ホン・ソック「たった一人の私の味方」
