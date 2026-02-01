【義母が絶縁されるまで】会いに行ってイイ合図？も〜素直じゃないんだからぁ＜第6話＞#4コマ母道場
わが子が可愛いのはもちろん、そんなわが子のもとに誕生した孫は、目に入れても痛くないほどに可愛いものでしょう。毎日でも愛でていたい……けれどわが子の配偶者にも気を遣わないと……。そんな風に思っていたら、いつの間にか歳月が経ってしまった、そんな（元）ママのお話です！
第6話 許してあげる
【編集部コメント】
あーーー！ もうほら、あっという間に「連絡をしてから行く」を忘れて、自分の「会いたい」気持ちだけでアポなし凸をしているじゃないですか！ てゆーか、写真にアスカさんのお母さんが見切れているからといって、それがカツコさんに「来ていい」という合図だと受け取るなんて……ポジティブどころか、ただ単に自分勝手なだけでは？ アスカさんだって産後なんだし、手伝ってもらうなら気心の知れた実母さんに頼んで当然。ましてや義母であるカツコさんは、こんな感じで非常識ですし……。アスカさんとシュンスケさんの今後を考えると、不安でたまりません！
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・みやび
