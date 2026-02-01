¡Ú¾×·â¤Î»ö¼Â¡ÛS¡¦¥·¥§¥Õ¥é¡¼¤Ê¤ÉÀ¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥×¥í¤Ï¡¢¥¯¥í¡¼¥º¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ª ¤½¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤Ï¡©
2024Ç¯¤Ç¥Ä¥¢¡¼¤«¤éÅ±Âà¤·¤¿¾åÅÄÅí»Ò¤äº£Ç¯¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿Æ£ËÜ°¦ºÚ¡¢ÀéÅÄË¨²Ö¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Á¡¼¥àÄÔÂ¼¡×¤òÎ¨¤¤¤ë¥×¥í¥³¡¼¥Á¤ÎÄÔÂ¼ÌÀ»Ö»á¡£2024Ç¯¤Ë¥¯¥í¡¼¥º¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤òÂÇ¤Ä¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¤ÎÌ¾¼ê¤¿¤Á¤òÄ¾¤Ç¸«¤Æ¡¢¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÚÏ¢Â³¼Ì¿¿¡Û¾¾»³Ä¾ÅÁ¡ª¡¡±¦Â¤òÈ¾ÂÊ¬°ú¤¤¤Æ¥¯¥í¡¼¥º¥¹¥¿¥ó¥¹¤ÇÂÇ¤ÄÃæÅç·¼ÂÀ¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á
2024Ç¯¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¤ò´ÑÀï¤·¤¿¤È¤¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¥¹¥³¥Ã¥Æ¥£¡¦¥·¥§¥Õ¥é¡¼¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢PGA¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥¯¥í¡¼¥º¥¹¥¿¥ó¥¹¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¤·¤¿¡£¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¤ÎÎý½¬¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢¾¾»³±Ñ¼ù¥×¥í¤Èµ×¾ïÎÃ¥×¥í¤ËÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡£µ×¾ï¥×¥í¤¬¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ç¼ÁÌä¤·¡¢¾¾»³¥×¥í¤¬ÅÁ¼ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â¡¢¤³¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤À¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï23Ç¯¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡ØALBA TV¡Ù¤ÇÃæÅç·¼ÂÀ¥×¥í¤¬¡Ø¾¾»³±Ñ¼ùÄ¾ÅÁ¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡Ù¤ÈÂê¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿ÂÇ¤ÁÊý¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ü¥¯¤â´Ñ¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀµÄ¾¤Ë¹ðÇò¤¹¤ì¤ÐÈ¾¿®È¾µ¿¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬24Ç¯¤Ë¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÁª¼ê¤¬¤³¤ÎÂÇ¤ÁÊý¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤ËÀµÄ¾¤Ë¹ðÇò¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Ü¥¯¤¬½¬¤Ã¤¿¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ÎÀµÈ¿ÂÐ¡£¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¹½¤¨¥Ü¡¼¥ë¤Ï¿¿¤óÃæ¡¢¹â¤¯¾å¤²¤¿¤±¤ì¤Ð¾¯¤·º¸´ó¤ê¤ËÃÖ¤¡¢¥«¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¤Æ¥Õ¥§¡¼¥¹ÌÌ¤ò¼Ð¤á¤ËÄ¹¤¯»È¤Ã¤Æ¡¢¹â¤µ¤È¥µ¥¤¥É¥¹¥Ô¥ó¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò»ß¤á¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¶µ²Ê½ñÅª¤Ê¶µ¤¨¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥¯¥í¡¼¥º¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¤«¤é¡¢¤È¤¤Ë¤Ï¤ä¤ä±¦´ó¤ê¡¢¤µ¤é¤Ëº¸ÂÂÎ½Å¤Ç¡£·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ü¥¯¤Î½¬¤Ã¤¿¥´¥ë¥Õ¤È¤Ï²¿¤«¤é²¿¤Þ¤Ç¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ÎÀµÈ¿ÂÐ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¸åÆ¬Éô¤ò¥Ï¥ó¥Þ¡¼¤Ç²¥¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¾×·â¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³Î¤«¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¿¿¤óÃæ¤ËÃÖ¤¡¢º¸ÂÂÎ½Å¤Ç¡ÖºÇ½é¤«¤éÅö¤Æ¤Æ¤ª¤¯¡×¤È¤¤¤¦ÂÇ¤ÁÊý¤¬ÀÎ¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¡¢¥í¥Õ¥È¤¬Î©¤Ã¤ÆÄã¤¯½Ð¤ë¥Ô¥Ã¥Á¡õ¥é¥ó¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¤ÇÌ¾¼ê¤¿¤Á¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÂÇ¤ÁÊý¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÂÎ¤Î¿¿ÀµÌÌ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¡¢¥í¥Õ¥ÈÄÌ¤ê¤Î¹â¤µ¤Ç¤¤ì¤¤¤Ê¥¿¥Æ²óÅ¾¤Î¥¹¥Ô¥ó¤ò¸ú¤«¤»¤Æ»ß¤á¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤Ç¤¹¡£¥Õ¥§¡¼¥¹¤Ëµå¤ò¾è¤»¤Æ¥¹¥Ô¥ó¤ò¤«¤±¤ëÂÇ¤ÁÊý¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤º¸Â²¼¤¬¤ê¤ä¡¢Ê¿Ã³¤Ê¥é¥¤¤Ç¤â¹Å¤¤¥°¥ê¡¼¥ó¤ä²¼¤ê¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò»ß¤á¤¿¤¤¤È¤¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¹âÂ®¤Ç·¹¼Ð¤Î¶¯¤¤¥°¥ê¡¼¥ó¤¬Åö¤¿¤êÁ°¡¢»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë»ß¤á¤ë¹â¤¤µ»½Ñ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥¿¥¤¥¬¡¼¡¦¥¦¥Ã¥º¤âÀÎ¤«¤éº¸Â²¼¤¬¤ê¤Ç¤Ï¥¯¥í¡¼¥º¥¹¥¿¥ó¥¹¤ÇÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥í¡¼¥º¥¹¥¿¥ó¥¹¤ÎÊý¤¬º¸¤ËÊÉ¤¬¤Ç¤¤Æ¥·¥ã¥í¡¼¤Ë¿¶¤ì¤ë¡£·ë²Ì¡¢¥Õ¥§¡¼¥¹¤Ëµå¤ò¾è¤»¤ÆÂÇ¤Æ¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¥ª¡¼¥×¥ó¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¥À¥¦¥ó¥Ö¥í¡¼¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¡¢µ÷Î¥´¶¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢±¦Â¤òº¸Â¤ÎÈ¾Ê¬¤Þ¤Ç¸å¤í¤Ë°ú¤¡¢¤Û¤Üº¸Â1ËÜ¤ÇÎ©¤Ã¤ÆÂÇ¤ÄÁª¼ê¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ÏÍ·¤Ó¤Ç³Ð¤¨¤í¡×¤È¡¢ÀÎ¤«¤é¤¤¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Þ¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÏÎý½¬¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¾õ¶·¤«¤é¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ü¡¼¥ë¤òÂÇ¤Á¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±Ê£»¨¤Ê¾õ¶·¤âÂ¿¤¯¡¢°ú¤½Ð¤·¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÊÕ¤Ï¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¡¢¥Ü¡¼¥ë°ÌÃÖ¤ä½Å¿´°ÌÃÖ¤òÊÑ¤¨¡¢¤Þ¤¿¥Ø¥Ã¥É¤Î¤¤¤í¤ó¤ÊÆþ¤ìÊý¤ò»î¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¥Ü¡¼¥ë¤¬½Ð¤ë¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î°ìÊâ¤È¤·¤ÆÈ¾Â¥¯¥í¡¼¥º¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Á¥ã¥Ã¥¯¥ê¤ÎÇº¤ß¤Ï¡¢³Î¼Â¤Ë¾Ã¤¨¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¢£ÄÔÂ¼ÌÀ»Ö¤Ä¤¸¤à¤é¡¦¤Ï¤ë¤æ¤¡¿1975Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡£¾åÅÄÅí»Ò¤é¤Î¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¡¢¥×¥í¤òÌÜ»Ø¤¹¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤â¶µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯¤ÏÀéÅÄË¨²Ö¤ÈÆ£ËÜ°¦ºÚ¤ò¥×¥í¥Æ¥¹¥È¹ç³Ê¤ËÆ³¤¤¤¿¡£ÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÎÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ²¦Äç¼£¤Ë¡Ö°ìËÜÂÂÇË¡¡×¤ò»ØÆ³¤·¤¿¹ÓÀîÇî»á¤Ë»Õ»ö¤·¡¢¤½¤ÎÎý½¬Ë¡¤ä¹Í¤¨Êý¤ò¥´¥ë¥Õ¤Î»ØÆ³¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸µ¡Ê¤Ï¤¸¤á¡Ë¥Ó¥ë¥³¡¼¥È½êÂ°¡£¢¨¡Ø¥¢¥ë¥Ð¥È¥í¥¹¡¦¥Ó¥å¡¼¡Ù894¹æ¤è¤êÈ´¿è¤·¡¢²ÃÉ®¡¦½¤Àµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ ¡üº´µ×´Ö¼ëè½¤Î¥¢¥¤¥¢¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾ÜºÙÊ¬ÀÏ¡ª¡¡´ØÏ¢µ»ö¡Ø½÷²¦º´µ×´Ö¼ëè½¤Î¥¢¥¤¥¢¥ó¤¬¶Ê¤¬¤é¤Ê¤¤ÍýÍ³¡¡¥È¥Ã¥×¤Ç°ìÅÙ»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¥Ø¥Ã¥É¤ò´Ë¤ä¤«¤ËÆþ¤ì¤ë¡ª¡Ù¤ò¾Ü¤·¤¯ÆÉ¤á¤Ð¡¢¤½¤ÎÈëÌ©¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÏ¢Â³¼Ì¿¿¡Û¾¾»³Ä¾ÅÁ¡ª¡¡±¦Â¤òÈ¾ÂÊ¬°ú¤¤¤Æ¥¯¥í¡¼¥º¥¹¥¿¥ó¥¹¤ÇÂÇ¤ÄÃæÅç·¼ÂÀ¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á
