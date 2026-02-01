奥山純菜、アマ中嶋月葉が3位で決勝へ インドネシア女子OP
＜インドネシア女子オープン 2日目◇31日◇ダマイ・インダGC（インドネシア）6453ヤード・パー72＞インドネシアゴルフ協会、韓国女子プロゴルフ協会（KLPGA）共催大会の第2ラウンドが終了した。
【写真】清本美波さんがドレスアップしました
プロ4年目の23歳・奥山純菜、アマチュアの中嶋月葉が「69」をマーク。首位と2打差のトータル8アンダー・3位タイで決勝に駒を進めた。山城奈々はトータル5アンダー・11位タイ。高野愛姫、清本美波、宮澤美咲はトータル2アンダー・28位タイ、高木萌衣と杉山ももはトータル1アンダー・36位タイで予選を通過した。昨季の日本女子ツアー「ゴルフ5レディス」で初優勝を挙げた荒木優奈、同じくツアー1勝の小滝水音もトータル1オーバー・47位タイで決勝に進み、日本勢10人はいずれも予選を突破した。今大会の賞金総額は60万ドル（約9284万円）。優勝者には10万8000ドル（約1671万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
インドネシア女子オープン 2日目の結果
開幕はいつ？ 2026年の国内女子スケジュール
奥山純菜 プロフィール＆成績
第3Rが順延に 米女子開幕戦のリーダーボード
久常涼が好位置 米男子ツアーのリーダーボード
【写真】清本美波さんがドレスアップしました
プロ4年目の23歳・奥山純菜、アマチュアの中嶋月葉が「69」をマーク。首位と2打差のトータル8アンダー・3位タイで決勝に駒を進めた。山城奈々はトータル5アンダー・11位タイ。高野愛姫、清本美波、宮澤美咲はトータル2アンダー・28位タイ、高木萌衣と杉山ももはトータル1アンダー・36位タイで予選を通過した。昨季の日本女子ツアー「ゴルフ5レディス」で初優勝を挙げた荒木優奈、同じくツアー1勝の小滝水音もトータル1オーバー・47位タイで決勝に進み、日本勢10人はいずれも予選を突破した。今大会の賞金総額は60万ドル（約9284万円）。優勝者には10万8000ドル（約1671万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
インドネシア女子オープン 2日目の結果
開幕はいつ？ 2026年の国内女子スケジュール
奥山純菜 プロフィール＆成績
第3Rが順延に 米女子開幕戦のリーダーボード
久常涼が好位置 米男子ツアーのリーダーボード