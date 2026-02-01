菅沼菜々が6年愛用する復活優勝にも貢献したセンターシャフトパターとは？
昨季、「マスターズGCレディース」以来となる勝利を挙げ、ツアー通算3勝目を手にした菅沼菜々。6年間使用し続けているパターがあるという。本人に直撃取材した。
【写真】驚いた！ パターの打痕が珍しくトゥの下側にあった！
使用するパターはピンの『PING 2021 PUTTER TYNE C』で、2021年発売モデル。6年間使用し続けているというから、相当の信頼感がうかがえる。「これは本当に6年くらい使っていて、発売したときからすぐに使っています。すごく安心するんです。絶対に浮気しないですね。『いいものが出たら替えようね』とメーカーの方とも話すのですが、これはなかなか……」一番気に入っているのは、打感だという。心地良い打感を生むソフトPEBAXを採用しているため、ピンのシリーズでもかなり柔らかい打感が得られるモデルだ。「打感がめっちゃ柔らかいので、速いグリーンには合いやすくて、距離感が合わせやすいですね。すごく遅いグリーンだと、ほかのモデルを使うこともあります」このパターが面白いのは、センターシャフトのモデルを1度アップライト（71度）に設計した点。彼女は、ややヒールを上げてトゥ側で打っている。「ヘッドを真っすぐ動かして打ちたいんです。だから、ヘッドは足元に当たるくらい体の近くに置いて、肩の上下動を使ってストレート軌道で打っています」得意クラブはパターと断言する菅沼。今季もこの相棒を手に、4勝目を狙っていく。【菅沼菜々のクラブセッティング】 1W：ゼクシオ14＋（8度／TOUR AD PT-5S）4・7W：ゼクシオ14＋（16.5・20度／TOUR AD PT-5S）5U：ゼクシオ14＋（23度／TOUR AD U65-S）5I〜PW：スリクソンZXi5（N.S.PRO ZELOS 8S）48度：クリーブランド RTZ（N.S.PRO850GH S）52・56度：クリーブランドRTX6 ZIPCORE（N.S.PRO850GH S）PT：ピン PING 2021 PUTTER TYNE CBALL：スリクソンZ-STAR XV◇ ◇ ◇女子プロが手放さない名器のアイアンを調査。関連記事『西郷、山下、佐久間、原、河本、岩井姉妹ら女子プロが愛用する軟鉄アイアンとは？【26名のモデル調査】』を読めば、その秘密がわかる。
