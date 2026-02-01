3児の母・小倉優子、9歳次男が5歳三男のために作った朝食に反響「一人で全て作るのは凄い」「優しすぎる」
3児の母でタレントの小倉優子（42）が30日、自身のブログを更新。次男（9）が三男（5）のために手作りしたという“朝ごはん”を公開した。
小倉は「次男の得意料理」と題したブログで、「次男が三男に朝ごはんにオムライスを作ってくれました！次男が一人で全て作れるメニューです」と報告し、ピースポーズをした次男とともに、オムライスを披露している。
材料のカットや炒める作業など、全て1人で作ったという手料理に「優しすぎる。男の子なのに本当にやさしい ワンオペのママやのに育て方が立派」「次男君もお料理男子なんですね！」「優しいお兄ちゃんですね オムライスを作れるなんてすごい」「面倒見のよい次男くん、一人で全て作るのは凄いで」などと称賛する声が寄せられていた。
小倉は、2011年にヘアメイクアーティストの男性と結婚。翌12年6月に長男（13）、16年11月に次男を出産したが、17年3月に離婚。その後、18年12月に再婚し、20年7月に三男を出産した。再婚相手とは、22年7月27日に離婚している。
