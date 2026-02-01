麻薬取締法違反などの疑いで書類送検され、、不起訴処分となった、俳優の米倉涼子さん（50）が1月31日、自身の公式サイトを更新。

直筆の署名入りのコメントを発表しました。



麻薬取締法違反などの疑いで書類送検された俳優の米倉涼子さん（50）について、東京地検は30日付で不起訴処分にしました。東京地検は「必要な捜査を行った結果、不起訴という判断をした」としています。





【 米倉涼子さん コメント ※公式サイトより引用※ 】



関係者及びファンの皆様

日頃より、私の活動をご支援いただき誠にありがとうございます。昨年12月26日、私の思いを皆様へお伝えさせていただきました。これに対し、様々なご意見を頂戴したことは十分認識しており、重く受け止めております。

関係者及びファンの皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたこと、深くお詫び申し上げます。

私は、本年1月30日、不起訴処分となりました。

これをもって、私に対する捜査は結論が出たものと認識しております。

ご心配をおかけした皆様に対し、いったい何があったのかを私自身が説明すべきであるというご意見もあろうかと存じます。しかしながら、私が発言することで、その内容が独り歩きし、思いもよらない形で各方面へご迷惑をおかけする可能性もあるため、弁護士の指導を踏まえ、私からの説明は控えさせていただきます。何卒、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

私は、今回の一連の捜査を受け、活動を自粛しておりましたが、その間、これまでの人生や自身の活動について、見つめ直しておりました。その中で、米倉涼子という存在は、ファンの皆様をはじめ、関係者の皆様、力になってくださった多くの皆様に支えられて、これまで歩んでこられたのだという事実を改めて強く実感いたしました。

今の私に出来ることは、初心に立ち返り、何事にも真摯に取り組んでいくことだと考えております。今後とも変わらぬご厚情を賜りますよう、お願い申し上げます。



【担当：芸能情報ステーション】