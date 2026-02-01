『ウマ娘』タップダンスシチー役の声優が結婚発表 篠田みなみ「これまで以上に成長できるよう精進」
声優・篠田みなみ（31）が2月1日、自身のSNSを更新し、結婚を発表した。
【画像】『ウマ娘』タップダンスシチー役・篠田みなみが結婚発表（全文）
篠田は「大切な皆さまへ」と書面を投稿して、「私事で恐縮ではございますが、 この度入籍いたしましたことをご報告いたします」と伝えた。
「日々あたたかく関わってくださる皆さまに、いつも心より感謝しております。 本当にありがとうございます。まだまだ未熟な私ですがこれからもすこやかにしなやかに、これまで以上に成長できるよう精進してまいります。今後ともあたたかく見守っていただけますと幸いです。これからもどうぞよろしくお願いいたします！」とつづった。
篠田は1994年6月3日生まれ、千葉県出身。『ウマ娘 プリティーダービー』ダップダンスシチー役、『ふらいんぐうぃっち』木幡真琴役、『りゅうおうのおしごと！』生石飛鳥役などで知られる。
