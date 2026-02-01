ドジャースの大谷翔平（31）が日本時間1日、本拠地スタジアムで開催された「ドジャーフェスト」に参加。イベント後の取材で、3月のWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）での投手登板について「体の状態を見て」と二刀流の可能性について言及した。

【写真を見る】大谷翔平、WBC二刀流は「球団とコミュニケーション」と明言避ける...ロバーツ監督は「彼は投げない」

この日は山本由伸（27）は不在で、佐々木朗希（24）とともにトークショーに登場。その後の囲み取材で、「今のところ健康な状態」と話し、本格的な二刀流シーズンに向け意気込みなどを語った。

自身の調整の状況は「WBCがあるので少し早くなる」とし、WBCそしてレギュラーシーズンでの投手登板はあるのかと聞かれると「レギュラーシーズンはそうですね、WBCは投げるかはちょっとまだわからないですけど、全員そうだと思いますけど最後の最後まで調整次第というか、体の状態を見てそうなるんじゃないかなとは思う。ただ出ることは決まっているので、DHとしてはまず準備したい」と明かした。

ここまでブルペンには3、4回くらい入ったと説明した大谷。「球速はまだそんなに、マックスまでは上げてないですけど、ある程度の球種を投げながら30球ぐらい」

実際にWBCで登板するかどうかの判断は「どうなんですかね、まあ状態もそうですし、そもそもシーズンに対して、去年復帰したばかりの状態で今年1年間投げるにあたって、その時期に投げるのがどうなのかというところも含めて、状態云々じゃないところも含めての話になってくるのかなと。そこはまた球団とコミュニケーションですし、まずはスムーズに出場することができてるという状態は、僕にとってプラスなので、そこはいいことじゃないかな」と明言を避け、自身の状態とその後の影響も含め、球団との相談であると言及した。

改めて日本代表のユニホームを着ることに「前回も素晴らしい大会で、それよりもさらに素晴らしい大会になることを一選手として願っていますし、チーム、日本代表として優勝するに越したことはない。そこを目指してまずは頑張りたい」と意気込む。

日本代表メンバーもほぼ決まった中で「前もそうでしたけど、ちょっと分からない選手というか、まずは名前と顔を一致して、挨拶するところからスタートかなと思ってます」と今後の侍ジャパンの合流に向け、思いを口にした。

その後、指揮官のロバーツ監督が取材で「WBCで彼は投げない、（それは）彼の判断だった」と話し、最終的な判断に注目が集まる。

