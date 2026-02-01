写真左からオオツノヒツジの「ヨッちゃん」（金沢動物園提供）、カンムリセイランの雄（金沢動物園提供）

よこはま動物園ズーラシア（横浜市旭区）のカンムリセイランと、市立金沢動物園（同市金沢区）のオオツノヒツジがこの年末年始、相次いで天国に旅立った。ともに園内で生まれ育ち、来園者の人気者だった。愛情を注いで接してきた飼育員らは惜別と感謝の言葉を送った。

カンムリセイランは雄で２歳だった。昨年１２月１５日ごろから呼吸に異常が見られ、２週間後にケージ内で息を引き取っているのを飼育員が見つけた。

飼育員の松本茉麻さん（２９）によると、穏やかな性格で、仲の良い雌と寄り添うように暮らし、餌を用意すると音も立てずに近寄って静かに食べていたという。松本さんは「ようやく信頼関係を築け、体重も量れるようになった。短い時間だったけれど、ありがとう。どうか安らかに」と話した。

オオツノヒツジの雄「ヨッちゃん」は、歴代の個体の中でも長寿となる１５歳の大往生だった。２０２１年に群れの序列を決める角突きで敗れた後は単独で飼育されていたが、高齢により岩場でつまずくことが増え２４年に展示を終了した。今月２日夕方に容体が急変し、そのまま永眠した。

飼育員の佐藤真白さん（２４）は「食べることが大好きだった」と振り返り、「１５年もの間、金沢動物園で生活してくれてありがとう」と感謝していた。