2.5次元モデルの女神・あまつまりな、『FLASH』で5th写真集の最速カットを独占公開！

地上波連ドラ初主演！桃月なしこの表紙＆巻頭10P、羽瀬レイナ、河本景、星名美津紀、天野ちよ、麻倉瑞季、美波那緒、あまつまりな、永島優美掲載の『FLASH』は1月27日(火)発売

あまつまりな『FLASH』で5th写真集から最速カットを独占公開！

「2.5次元モデル」として唯一無二の存在感を放つあまつまりなが、1月27日発売の『FLASH』に登場。通算5冊目となる最新写真集から先行カットを独占公開している。

撮影の舞台はタイ。本作では、彼女の代名詞である端正な美しさに加え、「妖しさ」や「奇妙さ」といった新たなエッセンスを融合。これまでのイメージを覆す新境地を切り拓いている。

ナイトクラブで披露したボンデージ衣装のカットは、まさに極限の造形美。女神の最新進化形をその目に焼き付けてほしい。

【プロフィール】

あまつまりな

12月28日生まれ 2.5次元出身

T164

2020年「あまつ様」から「あまつまりな」に改名し、現実界へ“転生”。艶やかさに磨きをかけ、グラビアを中心に活動する2.5次元モデル。特技は裁縫、好物は日本酒。

最新情報は、公式X(@R_Ap8_)、公式Instagram(@r_ap82_)にて

【クレジット】

あまつまりな(C)光文社/週刊FLASH 写真◎横山マサト

【告知】

あまつまりな5th写真集は3月13日発売！3月15日(日)にはタワーレコード渋谷店にて発売記念イベントを開催（詳細は後日発表）