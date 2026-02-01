３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で優勝候補のプエルトリコ代表が、保険問題によって主力選手の辞退が相次いだことを理由に大会の撤退を検討していると１月３１日（日本時間２月１日）、複数の現地メディアが伝えた。現地メディア「エル・ボセロ・デ・プエルトリコ紙」によれば、同国の野球連盟は、ＷＢＣプレジデントのジム・スモール氏に回答と方針の変更を求める書簡を送付する予定で、合意に至らなければ、早ければ現地時間２月３日にも決断が下されるという。

メジャー４０人枠に入っているＷＢＣ参加選手は全員、ＭＬＢと選手会が合意した保険会社による審査を受ける。保険会社が選手の過去の負傷歴を理由に「保険適用不可」と判断した場合、その選手がＷＢＣで負ったけがによって欠場した期間については、球団が特別に保証しない限り、契約は保証されない。２３年大会では、カーショー（前ドジャース）とカブレラ（元タイガース）がいずれも保険適用不可と判断された。

だが、主将を務める予定だったフランシスコ・リンドア内野手（メッツ）や、カルロス・コレア内野手（アストロズ）ら主力が保険問題を理由に相次いで出場を断念していた。同氏によれば、ホセ・ベリオス投手（ブルージェイズ）、ビクトル・カラティニ捕手（ツインズ）、ヤクセル・リオス投手（カブス）、ジョバニ・モラン投手（Ｒソックス）、エミリオ・パガン投手（レッズ）、アレクシス・ディアス（ブレーブス）らも保険を確保することができなかったという。

同国野球連盟のホセ・キレス会長も、不満をあらわにしている。エル・ボセロ・デ・プエルトリコ紙のガブリエル・キレス記者のインタビューに対し、同会長は「もしアメリカが金メダルを欲しがるのなら、日本と３試合制のシリーズでもやればいい。我々の時間を無駄にしないでほしい」と語ったという。

プエルトリコは１次ラウンドでキューバ、カナダ、パナマ、コロンビアと同じＡ組に入り、同ラウンドは母国開催となっている。１３、１７年には２大会連続で準優勝した強豪国。１３年大会では準決勝で侍ジャパンを破っている宿敵で、今オフにメッツから３年６９００万ドル（約１０８億円＝当時のレート）でドジャースに移籍した守護神Ｅ・ディアス投手や、１７、２３年ＷＢＣは米国代表として出場し、母が同国にルーツを持つＮ・アレナド内野手（Ｄバックス）が参戦するなど、強力な布陣をそろえ、今大会も優勝候補と目されていた。