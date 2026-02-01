野菜の旨みがギュッ！白菜のふわふわお好み焼き

白菜1/4個を使ったお好み焼きは、いつものキャベツとは違った甘みと食感を楽しめます。市販のお好み焼き粉や卵を使わないのもポイントです。

▼あっさり＆ふわふわ！白菜のお好み焼き

白菜をたっぷり入れて作ります。卵がなくても大丈夫、ベーキングパウダーの力でふわふわに仕上がります。

実際にこのレシピで作った人の感想

つくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）にも「白菜がこんなに美味しいとは！」「中ふわ外カリで食感が良い！」など、おいしくてたっぷり食べられるレシピが大絶賛されています。





冷蔵庫に余りがちな白菜をたっぷり食べられるお好み焼きをご紹介しました。生地にもこだわりがあり、市販のお好み焼き粉を使わなくてもおいしく仕上がります。今が旬の白菜をたっぷり味わえるレシピをぜひお試しください。

画像提供：Adobe Stock

執筆：早藤千紘

管理栄養士、食学士、野菜ソムリエ。 大手企業の社員食堂栄養士、有名クッキングスクールの講師、食学士としてセミナー講師などを経験。現在は自身の子育てをメインに、管理栄養士の資格を活かして、食事と健康・美容の大切な繋がりや、子どもへの食育の大切さを多くの方に知っていただけるよう活動中。