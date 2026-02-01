■これまでのあらすじ

娘たちを着飾らせて弟の結婚式場に乗り込んだ雅美だったが、式に参列することはできなかった。「相手が断れない状況で押し通す…君はいつもそうだ」と、夫は娘たちを連れて帰ってしまいー…。



「理人が私を締め出すなんて！！」とお母さんに電話をすると「親戚の前で揉めてたら世間体が悪いでしょ 大人しくしてなさい」と冷たく電話を切られてしまいました…。え…母は私の味方じゃなかったの…？とショックを受けて家に帰ると夫が理人に謝ったのか聞いてきました。さらに夫のお義父さんの葬儀の時のことを責め立ててきました。確かに、私は子どもたちがかわいくて写真を撮ってましたが…そんなに悪いことですか？ 子どもを主役にしてあげたいという気持ちは…そんなに責められること？

夫には「もう 話が通じないことに疲れた…限界だ」「この先一緒にいられない」とまで言われてしまいー…。夫まで私の味方をしてくれないなんて…私ーーそんなに悪いことした…？アプリ限定で特別編（1話）公開中！幸せな生活を送る、理人と瀬奈の新居に義母・和子が訪れて―夫の浩平に家を追い出された雅美…。義母の和子は自分は悪くないと思っているようで…？

※この漫画は実話を元に編集しています

原案:みゆき、イラスト:のばら(ウーマンエキサイト編集部)