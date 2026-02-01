Francfrancのバレンタイン新作アイテムハートモチーフ＆遊び心あふれるデザインが大集合。
インテリアブランド「Francfranc（フランフラン）」は、2026年1月16日から、バレンタインを楽しめる新作アイテムが多数登場しています。 ハート型デザインのポーチや食器、雑貨など、ギフトにも自分用にもぴったりなラインアップです。
キュンとしちゃうかわいさ...
●毎日をときめかせる新作ハートモチーフアイテム
・ハートシェイプ ミニポーチ
ハート型のミニポーチ。リップや目薬などの小物を収納するのにちょうどいいサイズ感で、付属ストラップを付ければバッグチャームとしても活躍します。
カラーはアイボリー、ライトピンク、ピンク、ブラウンの4色。価格は各2200円です。
・ハートワッペン サテンポーチ/ベロアポーチ S
小さなハートワッペンがチャームポイントのポーチ。シンプルながら日常使いしやすいデザインで、コスメや小物をまとめて持ち歩けます。
カラーはサテンがアイボリー、ライトピンク。ベロアがピンク、ブラウンの各2色展開。価格は各2500円です。
・ハートステッチ サテンポーチ/ベロアポーチ L
格子とハートの刺繍がアクセントの大容量ポーチ。旅行やお出かけ用の収納にも安心なサイズ感です。
カラーはサテンがアイボリー、ライトピンク。ベロアがピンク、ブラウンの各2色展開。価格は各2700円です。
・26SS プチミニョン ネイルケアセット/ハンドクリームセット（レッド）
オーナメントのようなハート型クリア容器に入ったネイルオイルとハンドクリームのセット。華やかな見た目でギフトにも最適です。
価格は各1000円。
・ハート ヘアクリップ/ハート 前髪＆ミニヘアクリップセット
シーズンムードを高めるヘアクリップ。トレンド感のあるデザインで、日常のヘアアレンジにも取り入れやすいアイテムです。
カラーは各種ホワイト、レッドの2色。価格は各1200円です。
●バレンタイン限定カラーのチャーム付き ミラー＆ブラシ
キャッチーなハートモチーフのミラー＆ブラシセット。カラビナ付きでバッグにも付けられ、外出先でのメイク直しにも便利です。
カラーはブラウン、レッドの2色。価格は各1600円です。
●キュートすぎるホイップシリーズ
・ホイップマグ
蓋付きマグは、ホイップクリームのような動物モチーフが特徴。ティータイムに癒しのひとときをプラスします。
カラーはキャラメル、ミルク、チョコレートの3色。価格は各2000円です。
・ホイップ プレート/ボウル/ケーキスタンド S・L
ケーキや焼き菓子を華やかに演出するプレート。いちごや小菓子にも合います。
カラーは、プレートとボウルがホワイト、ピンクの2色展開。ケーキスタンドはホワイトのみです。価格はプレートが各1000円、ボウルが各800円。S 1200円、L 2000円です。
・ミオマグ ロゴ
ホワイトはミルク、ピンクはいちご、レッドはラズベリー、ブラウンはチョコレートをイメージしたカラー展開で、デイリー使いにおすすめです。
価格は各700円。
●そろえたくなるハートデザインのグラス
・ハート ハンドル マグ
ぷっくりとしたハート型の取っ手が特徴のマグ。カフェタイムや軽い飲み物にも。
カラーはシルバー、レッドの2色。価格は各1500円です。
・ドットハートタンブラー/ゴブレット/ワイングラス
シンプルなのに遊び心あるドットとハートのデザインがポイント。食卓を華やかにしてくれます。
カラーは各ホワイト、レッドの2色。価格はタンブラーが各1600円、ゴブレットとワイングラスは各1800円です。
・ハートフットタンブラー/ワイングラス/デザートグラス
台座部分がハート形のタンブラーやワイングラス、デザートグラスも展開。個性があってどれもキュートです。
カラーは各種レッド、シルバーの2色。価格はタンブラーが各1400円、ワイングラスとデザートグラスが各1600円です。
・ハート シェイプ マグ/ボウル/プレート
本体がハート型のマグ、ボウル、プレートは、ドリンクやお菓子などを盛り付けるだけでムードが高まります。
カラーはマグがレッド、シルバー。ボウルとプレートはレッド、ブラウンの2色。価格はマグが各1500円、ボウルは各800円、プレートは各1000円です。
●アパレルアイテムもバレンタイン仕様に
・ハートボタン ラインカーディガン
柔らかで着心地のよいカーディガン。バレンタインムードを感じるデザインです。
カラーはアイボリー、ピンクの2色。価格は各5800円です。
・ヒアルロン酸加工 ハートラインサテンパジャマ
サテン素材と心地よい肌触りが魅力のパジャマ。ハートデザインでバレンタインシーズンのリラックスタイムにぴったりです。
カラーはアイボリー、ブラウンの2色。価格は6500円です。
※価格はすべて税込みです。
東京バーゲンマニア編集部