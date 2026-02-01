Francfrancのバレンタイン新作アイテムハートモチーフ＆遊び心あふれるデザインが大集合。

インテリアブランド「Francfranc（フランフラン）」は、2026年1月16日から、バレンタインを楽しめる新作アイテムが多数登場しています。 ハート型デザインのポーチや食器、雑貨など、ギフトにも自分用にもぴったりなラインアップです。

キュンとしちゃうかわいさ...

●毎日をときめかせる新作ハートモチーフアイテム

・ハートシェイプ ミニポーチ

ハート型のミニポーチ。リップや目薬などの小物を収納するのにちょうどいいサイズ感で、付属ストラップを付ければバッグチャームとしても活躍します。

カラーはアイボリー、ライトピンク、ピンク、ブラウンの4色。価格は各2200円です。

・ハートワッペン サテンポーチ/ベロアポーチ S

小さなハートワッペンがチャームポイントのポーチ。シンプルながら日常使いしやすいデザインで、コスメや小物をまとめて持ち歩けます。

カラーはサテンがアイボリー、ライトピンク。ベロアがピンク、ブラウンの各2色展開。価格は各2500円です。

・ハートステッチ サテンポーチ/ベロアポーチ L

格子とハートの刺繍がアクセントの大容量ポーチ。旅行やお出かけ用の収納にも安心なサイズ感です。

カラーはサテンがアイボリー、ライトピンク。ベロアがピンク、ブラウンの各2色展開。価格は各2700円です。

・26SS プチミニョン ネイルケアセット/ハンドクリームセット（レッド）

オーナメントのようなハート型クリア容器に入ったネイルオイルとハンドクリームのセット。華やかな見た目でギフトにも最適です。

価格は各1000円。

・ハート ヘアクリップ/ハート 前髪＆ミニヘアクリップセット

シーズンムードを高めるヘアクリップ。トレンド感のあるデザインで、日常のヘアアレンジにも取り入れやすいアイテムです。

カラーは各種ホワイト、レッドの2色。価格は各1200円です。

●バレンタイン限定カラーのチャーム付き ミラー＆ブラシ

キャッチーなハートモチーフのミラー＆ブラシセット。カラビナ付きでバッグにも付けられ、外出先でのメイク直しにも便利です。

カラーはブラウン、レッドの2色。価格は各1600円です。

●キュートすぎるホイップシリーズ

・ホイップマグ

蓋付きマグは、ホイップクリームのような動物モチーフが特徴。ティータイムに癒しのひとときをプラスします。

カラーはキャラメル、ミルク、チョコレートの3色。価格は各2000円です。

・ホイップ プレート/ボウル/ケーキスタンド S・L

ケーキや焼き菓子を華やかに演出するプレート。いちごや小菓子にも合います。

カラーは、プレートとボウルがホワイト、ピンクの2色展開。ケーキスタンドはホワイトのみです。価格はプレートが各1000円、ボウルが各800円。S 1200円、L 2000円です。

・ミオマグ ロゴ

ホワイトはミルク、ピンクはいちご、レッドはラズベリー、ブラウンはチョコレートをイメージしたカラー展開で、デイリー使いにおすすめです。

価格は各700円。

●そろえたくなるハートデザインのグラス

・ハート ハンドル マグ

ぷっくりとしたハート型の取っ手が特徴のマグ。カフェタイムや軽い飲み物にも。

カラーはシルバー、レッドの2色。価格は各1500円です。

・ドットハートタンブラー/ゴブレット/ワイングラス

シンプルなのに遊び心あるドットとハートのデザインがポイント。食卓を華やかにしてくれます。

カラーは各ホワイト、レッドの2色。価格はタンブラーが各1600円、ゴブレットとワイングラスは各1800円です。

・ハートフットタンブラー/ワイングラス/デザートグラス

台座部分がハート形のタンブラーやワイングラス、デザートグラスも展開。個性があってどれもキュートです。

カラーは各種レッド、シルバーの2色。価格はタンブラーが各1400円、ワイングラスとデザートグラスが各1600円です。

・ハート シェイプ マグ/ボウル/プレート

本体がハート型のマグ、ボウル、プレートは、ドリンクやお菓子などを盛り付けるだけでムードが高まります。

カラーはマグがレッド、シルバー。ボウルとプレートはレッド、ブラウンの2色。価格はマグが各1500円、ボウルは各800円、プレートは各1000円です。

●アパレルアイテムもバレンタイン仕様に

・ハートボタン ラインカーディガン

柔らかで着心地のよいカーディガン。バレンタインムードを感じるデザインです。

カラーはアイボリー、ピンクの2色。価格は各5800円です。

・ヒアルロン酸加工 ハートラインサテンパジャマ

サテン素材と心地よい肌触りが魅力のパジャマ。ハートデザインでバレンタインシーズンのリラックスタイムにぴったりです。

カラーはアイボリー、ブラウンの2色。価格は6500円です。

※価格はすべて税込みです。

