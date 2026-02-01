名古屋鉄道は2026年3月14日(土)にダイヤ改正を実施します。

利用者の利便性向上や輸送体系の効率化を目的としたもの。主なポイントとして、名古屋本線の特急列車の増結や、中部国際空港へのアクセス改善、名鉄岐阜駅での乗り換え時間の短縮などが挙げられます。各路線の変更点を詳しく見ていきましょう。

豊橋〜名古屋、朝の列車は「増結」で輸送力増強

今回のダイヤ改正では、名古屋本線の一部列車で輸送力を強化。平日の朝間帯では、豊橋方面から名鉄名古屋駅に9時までに到着するすべての快速特急と特急が、これまでの6両から8両編成になります。

【平日】朝間帯ダイヤ（イメージ）

また、土休日の朝間帯・昼間帯においても、特急5本で一般車2両が増結され、6両から8両での運行となります。混雑しやすい時間帯の輸送力が増えることで、これまでよりも快適に移動できるようになるでしょう。

【土休日】朝間帯・昼間帯ダイヤ（イメージ）

「セントレア行くの不便」とは言わせない？早朝・深夜のアクセスが進化

中部国際空港（セントレア）へのアクセスも、利用状況に応じて改善されます。土休日の朝間帯と夕間帯には、中部国際空港を発着する準急7本が、4両から6両に増強されます。

早朝帯では、太田川発常滑行きの始発普通列車が、金山発（5時21分）に変更されます。これにより、神宮前〜太田川間の準急・普通停車駅からの初列車時刻が繰り上がり、早い時間の飛行機を利用する場合のアクセスが向上します。

早朝帯※一部駅の事例（平日）（イメージ）

深夜帯についても改善があります。23時台に中部国際空港を出発する快速急行や急行が、太田川駅や大江駅で普通列車へ乗り換え可能なダイヤになります。これにより、空港から太田川〜神宮前間の各駅へ帰る際の利便性が高まります。

深夜帯（イメージ）

岐阜駅でサクサク乗り換え、待ち時間は短縮

名鉄岐阜駅では、10時〜21時台を中心に、各務原線と名古屋本線の乗り換え時間が短縮されます。

改正前は13〜15分ほどかかっていたところ、改正後は5〜7分に。無駄な待ち時間が減ることで、スムーズな移動が可能になります。

イメージ

ワンマン運転も拡大中。犬山線や竹鼻線でいろいろ変わるみたい

効率化の一環として、ワンマン運転区間の拡大や運行本数の見直しも行われます。

竹鼻・羽島線（笠松〜新羽島間）では、すべての列車でワンマン運転が始まります。また、利用状況に合わせて運行本数の見直しも行われます。

竹鼻・羽島線（笠松〜新羽島）（イメージ）

犬山線（岩倉〜新鵜沼間）では、平日10時〜15時台および土休日11時〜16時台の急行が「準急」に種別変更されます。これにより、岩倉〜犬山間では準急停車駅の停車本数を維持しつつ、普通列車の運行が取りやめとなります。

犬山線（岩倉〜新鵜沼）（イメージ）

そのほか、大里駅での16時〜21時台の急行特別停車（上下21本）が取りやめとなるほか、金山駅ではホームドア設置計画を見据えて停車時間が変更されます。

「ダイヤ改正」概要

改正日：2026年3月14日(土)

【主な内容】

・名古屋本線：平日朝および土休日朝・昼の特急列車増結（6両→8両）

・空港アクセス：土休日準急の増結、早朝始発の繰り上げ（金山発へ変更）、深夜帯の接続改善

・名鉄岐阜駅：各務原線と名古屋本線の乗り換え時間短縮（約15分→約6分）

・ワンマン運転：竹鼻・羽島線で全列車ワンマン化

・犬山線：日中の急行を準急へ変更、普通列車の運行取りやめ（岩倉〜犬山間）

詳細は名古屋鉄道のホームページで案内される予定です。ダイヤ検索は2月上旬頃から利用できる見込みです。

今回のダイヤ改正では、空港アクセスの利便性向上や岐阜駅での接続改善など、利用者にとってメリットのある変更が多く含まれています。3月14日以降にお出かけの際は、新しい時刻表をチェックしましょう。

（画像：名古屋鉄道、TOP写真：PIXTA）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）