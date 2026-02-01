ブルズの河村勇輝、ヒート戦で待望の今季初出場！…アシスト＆3Pで存在感発揮

日本時間2月1日（現地時間1月31日）、シカゴ・ブルズの河村勇輝が敵地カセヤ・センターで行われたマイアミ・ヒート戦に出場した。血栓症による離脱、そして異例の再契約を経て迎えた今シーズン初出場。ブルズのユニフォームに袖を通した日本の司令塔は、前半から3ポイントシュートやアシストをマークした。

河村にとって、このコートに立つまでの道のりはあまりに険しいものだった。昨オフ、ブルズと2Way契約を締結した直後の検査で「血栓」が発見。接触の多い競技において血栓症はリスクが高く、治療に専念するためチームは一旦契約を解除した。しかし、1月下旬にメディカルクリアランス（出場許可）を取得。その回復を信じて待っていたチームと再び2Way契約を結び、即座にロースター入り。この日のヒート戦で、ついに「ブルズの河村」としての第一歩を刻んだ。

出番は第1クォーター残り2分にコートイン。さらに第2クォーター開始直後の残り10分15秒、河村は鋭いパスでケビン・ハーターのリバースレイアップを鮮やかに演出し、復帰後初のアシストを記録。さらに同クォーター残り8分53秒には、マタス・ブゼリスからのパスをトップ付近で受けると、迷いなく長距離砲を放つ。放たれたボールは綺麗な弧を描いてリングを射抜き、これが河村にとって今シーズン初のNBAでの得点に。前半の出場時間で3得点1アシスト1リバウンドをマークした。

試合はホームのヒートが、前半で14得点を挙げたハイメ・ハケスJr.やバム・アデバヨを中心に主導権を握る展開。対するブルズはルーキーのブゼリスが10得点、サボ・フォンテッキオが3ポイント2本を沈めるなど食らいつくも、56－63と7点のリードを許して前半を折り返した。

【動画】河村がブルズの一員として初得点をマーク