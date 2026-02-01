「顔に座る価値観すごくてびっくり」 絶妙な表情の柴犬達
【写真を見る】こんな「虚無顔」ワンコ、見たことない！お互いに動じない2匹の柴犬
愛嬌があり、日々微笑ましい姿を見せてくれる動物達ですが、たまに突飛な行動で私達を驚かせてくることも…。
そんな驚きの行動で飼い主を困惑させた2匹のワンコが、現在Xで11万いいねを集め話題となっています。「価値観がすごい」と驚かされたその行動とは一体どのようなものだったのでしょうか。
「顔に座る」といった表現通り、白柴のうに太くんが赤柴のぽん太くんの顔の上にどっしりと座る姿を収めた写真に「こ…これは、どういった感情で？」と心境を探りたくなるのですが、顔を踏んでいるうに太くんも踏まれているぽん太くんも、共に感情が「無」のような表情を浮かべているので難しい…。でも、そんなシュールさが逆にほほえましくかわいいですね！
飼い主さんにこちらのポストに対する反響を伺うと「家族がとても喜んでいました。また、お散歩中によくお会いする方から『見たよ』と声をかけていただくこともあり、嬉しかったです」と喜びの声が。また、印象的なコメントに対しても「ぽん太（赤柴）の表情について触れてくださるコメントが多く、印象的でした。私自身もその表情が可愛いと思っていたので、とても嬉しかったです」と教えていただきました。ぽん太くんの、顔に圧がかかっても動じない姿勢と表情に注目する方も多かったようです！
そんな不動のぽん太くんですが、うに太くんに座られた時に何かリアクションはあったのか気になり質問してみたところ「特にリアクションはなく、いわゆる『無』の状態でした」と飼い主さん。
その後についても、お互いにしばらく同じ態勢が続き、うに太くんの方が他のものが気になって移動したとのこと。ぽん太くんは特に動く様子がなかったそうです。
飼い主さんに当時の状況を見た時の気持ちをお聞きすると「うに太のやりすぎな行動に、かなり衝撃を受けました」とのこと。確かに衝撃的な光景ですし「顔に座る価値観すごい」と思わず呟いてしまう心境にも共感しちゃいます。やはりワンコ界隈では普通のことなのでしょうか…。気になりますね。
また「うに太がぽん太にくっついたり、体に乗ったりすることはよくありますが、顔に座っているのを見たのは初めてでした」という飼い主さんからのコメントも。これはうに太くんからぽん太くんに対する愛情表現だったのでしょうか…？
そんなうに太くんとぽん太くんですが、2匹の性格を飼い主さんに伺うと「うに太は、まだまだ子犬らしく普段からとてもわんぱくです。飼い主から見ると、ぽん太のことが大好きな様子です。ぽん太は優しく、少し臆病な性格です。うに太に遊ばれることが多く、この写真のように諦めている時もあれば、反撃する時もあります」と教えていただきました。
ぽん太くんが大好きなうに太くん。やはり、顔に座ったのは親愛の印なのかもしれません…！
さらに「うに太は常にぽん太にくっついて行動しています。ぽん太は最近ようやく慣れてきて、一緒に寝たり遊んだりするようになりましたが、ぽん太側からはまだ少し距離感を感じます」と2匹の関係性も教えてくれた飼い主さん。Xを遡ると、ぴったりくっついて微笑ましい姿を見せてくれている写真もあり、優しい性格のぽん太くんだからこそ、少しずつ慣れてゆっくり関係を深めているのかな？と思いました。
最後に、うに太くんとぽん太くん達の最近あった印象深いエピソードを質問すると「普段は絶妙な距離感のある2匹ですが、飼い主の不在中は仲良くいたずらをしていたことが、ここ最近の困ったけれど可愛い思い出です。ペットカメラを確認したところ、2匹でペットシーツを破いて走り回っていました」とのお答えが。いたずらは困りますが、2匹だけになり仲良くしている姿を想像すると温かい気持ちになりますね♪
ぽん太とうに太（@pontaunita）さんのXでは、2匹のまったりくつろぐ姿から賑やかな姿までを堪能できます！日々にほっこりした気持ちを取り入れたい方必見なので、是非チェックしてみてください！
