「攻守に大暴れ」昨夏日本代表デビューした25歳の欧州初得点に反響！「これからもっとゴール増えそう」「きたあああああ」
綱島悠斗と野澤大志ブランドンが所属するアントワープは現地１月31日、ベルギーリーグ第23節でサークル・ブルージュと対戦し、４−０で完勝した。
日本人コンビが揃って先発したなか、２点リードで迎えた49分に綱島がネットを揺らす。敵陣ゴール前で右からのクロスを味方が折り返したボールに反応。右足のダイレクトで冷静に押し込んだ。
昨夏にE-１選手権で日本代表デビューを果たした25歳は、その後すぐに東京ヴェルディからアントワープに完全移籍。加入後、公式戦20試合目での初得点となった。
このゴールを、試合を中継したDAZNが公式Xで「攻守に大暴れ。セットプレーの流れからフリーになったCBの綱島悠斗が待望のベルギー初ゴール！」と綴って公開。SNS上では、「待ってました」「これからもっとゴール増えそう」「きたあああああ」「得点能力高いから期待してるぞ」といった声が上がっている。
勝利に貢献した綱島のさらなる活躍に期待したい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】綱島悠斗がベルギー移籍後初ゴール！
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
