4Kチューナー内蔵DIGA「DMR-4TS204S」連続首位！ 4Kレコーダー人気ランキングTOP10 2026/2/1
「BCNランキング」2026年1月19日〜25日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載レコーダー（4Kレコーダー）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4TS204S（パナソニック）
2位 4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4T203（パナソニック）
3位 AQUOS 4Kレコーダー
4B-C20GT3（シャープ）
4位 4K REGZAブルーレイ
DBR-4KZ400（TVS REGZA）
5位 4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4T303（パナソニック）
6位 4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダー
BDZ-FBT4200（ソニー）
7位 4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダー
BDZ-FBW2200（ソニー）
8位 4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダー
BDZ-FBT2200（ソニー）
9位 4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4T403（パナソニック）
10位 AQUOS 4Kレコーダー
4B-C40GT3（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
