「またヒットだ」日本サッカー界に届いた“ビッグニュース”に韓国メディアが驚愕！「大きな出来事」「また一人…」
藤田譲瑠チマと安藤智哉が所属するドイツ１部のザンクトパウリは１月31日、J１の京都サンガF.CからFW原大智を獲得したと発表した。
かつて、イストラ（クロアチア１部）、アラベス（スペイン２部）、シント＝トロイデン（ベルギー１部）でプレーした26歳のストライカーはこれがヨーロッパ再挑戦となる。
このビッグニュースに反応したのが、サッカー専門誌『FourFourTwo』の韓国版だ。「日本サッカー界がまたヒットだ！欧州キャリア失敗→91試合22得点をマークした191センチのストライカーが５大リーグ入り」と見出しを打ち、次のように報じた。
「日本サッカー界に大きな出来事が起きた。日本人選手がまた一人、欧州主要リーグに加入したのだ」
同メディアは、前回の海外挑戦では本領を発揮できなかったこと、日本に帰還して京都で復活したことに触れたうえで、こう綴っている。
「ヨーロッパ帰還を果たし、ブンデスリーガのザンクトパウリに移籍した。日本での復帰を成功させた原は、キャリア初となる欧州５大リーグでのプレーで更なる飛躍を目指す」
次々に５大リーグでプレーする選手が増える日本サッカー界の活況ぶりに、隣国も驚きを隠しきれないようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
