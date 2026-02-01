小さくて使いやすい、毎日ラクラク調理。【コンフィー】のフラットテーブル電子レンジがAmazonで販売中！
省スペースなのに頼れる。お手入れ簡単クッキング。【コンフィー】のフラットテーブル電子レンジがAmazonで販売中！
新年のお買い物チャンス「Amazon スマイルSALE」がスタート！
日用品から話題の商品まで、お得にそろえるなら今。1月27日(火)9時から2月2日(月)23時59分までの7日間限定で開催。気になっていたアイテムを、この機会にチェック！
レンジの予熱が短くて立ち上がりが早い。庫内のバックシートのダイヤモンド反射面で、より効率的に食材へ熱を伝えることができ、食材の加熱ムラが少ない。また、あたため・解凍性能に優れているので、肉や魚などを冷凍庫にストックする人にもおすすめ。
食材の種類や機能の選択によって、時間と火力と重量を手動調整でき、手軽に調理を行える。
レンジが200W(解凍)/500/650Wで出力搭載。フラット式で幅広い庫内が特徴。
子供のいたずら事故を防ぐために、チャイルドロックをかけることができる。また、取り忘れ防止機能により、調理終了後、扉を開けないとお知らせ音が鳴って知らせてくれる。
子供のいたずら事故を防ぐために、チャイルドロックをかけることができる。また、取り忘れ防止機能により、調理終了後、扉を開けないとお知らせ音が鳴って知らせてくれる。