寒い冬は家にこもりがち。しかし家の中にいたとしても、室内の温度差によっては健康リスクを招く可能性もあるのです。 例えば「暖房をつけているのに足元が寒い」と感じることはありませんか？実は、そこには危険が潜んでいます。 命にもかかわる家の寒さ。どういった対策があるのでしょうか。熱工学に詳しい山梨大学大学院・鳥山孝司准教授への取材を踏まえて解説します。

こんなに寒い！？データで見る日本の家

寒いと言われている冬の日本の家。居間・寝室・脱衣所ともに、ＷＨＯが推奨する冬の最低室温＝「１８℃」を平均で下回っています。

▼居間 平均１６．８℃

▼寝室 平均１２．８℃

▼脱衣所 平均１３．０℃

（Umishio W, Ikaga T, Fujino Y, et al. Indoor Air, 2020;30:1317-1328）

都道府県別に冬の在宅中平均室温を比較すると、関西各地ではＷＨＯ推奨の「１８℃以上」を下回っていて、一番寒いのが香川で１３．１℃です。一方、一番温かいのが北海道。寒冷地の住宅は高断熱・高気密化が進んでいるためだと考えられます。

＜冬の在宅中平均室温＞

▼大阪 １６．７℃

▼兵庫 １６．５℃

▼京都 １７．８℃

▼岐阜 １５．２℃

▼神奈川 １８℃

▼香川 １３．１℃（最寒）

▼北海道 １９．８℃（最暖）

（住宅の断熱化と居住者の健康への影響に関する全国調査 第9回報告会 資料より）

また、日本の住宅で「室温１８℃」を「居間のみ」満たしているのが４割、「居間・寝室・脱衣所」のいずれも満たしているのが１割というデータもあります（住宅の断熱化と居住者の健康への影響に関する全国調査 第９回報告会 資料より）。

「夏仕様」「質より量」日本の家が寒いワケ

なぜ日本の住宅は寒いのか？山梨大学大学院の鳥山准教授は、日本は夏が暑く湿気が多いため、風を通す家のつくりになっているからだと話します。

また、戦後に“質より量”で新築を確保したため、寒さに強い家が少ないという事情もあるようです（第一生命経済研究所・牧之内氏）。

熱中症のように死亡リスクも…「低体温症」に注意

冬に注意が必要なのが「低体温症」。厚労省によると、熱中症よりも死者数が多い年もあり、２０２４年における低体温症の死者数は１３９４人。そのうち８５％が６５歳以上の高齢者です。

過去１０年間（２０１５年〜２０２４年）で搬送された人の約８割は「屋内発症」（郡山地方広域消防組合より）となっていて、「家にいるから安全」ではないことが分かります。

「ヒートショック」「転倒」リスクも

「ヒートショック」にも要注意です。暖かい室内から寒い脱衣所へ、熱い湯船から寒い脱衣所へ…など、寒暖差によって血圧が上下し、命を落とすケースも。

鳥山准教授は、暖房の効いた部屋・脱衣所・浴室などの温度差を「５℃以内」にすることで、ヒートショックのリスクを減らせると言います。

また、寒い家で過ごすと、「転倒」のリスクも。実際、春・夏よりも秋・冬の転倒件数が多くなっています。

＜季節ごとの１日あたりの転倒・転倒事故・ニアミスの件数＞

▼春 ２．４件

▼夏 ３．１件

▼秋 ３．８件

▼冬 ４．２件

また、高齢者の転倒の約半数は住宅内で発生しているというデータもあります（消費者庁）。

転倒の原因としては、住宅の寒さが筋力・身体能力の低下と関連し、転倒リスクを高めた可能性、あるいは、絨毯やカーペットを敷く・スリッパを履く・厚着をするなどで転倒リスクを高めた可能性が考えられるということです。

（住宅の断熱化と居住者の健康への影響に関する全国調査 第9回報告会 資料より）

頭上と足元で７℃の差…コールドドラフト現象とは？

エアコンをつけているのに足元が寒い…それは「すきま風」ではなく「コールドドラフト現象」のせいかもしれません。

コールドドラフトとは、暖かい空気が部屋の上にたまる一方で、窓で冷やされた空気が部屋の下にたまる現象を言います。

窓の近くで温度を測ったＬＩＸＩＬの実験では、頭上（２３℃）と足元（１６℃）で「７℃」の差が出ています（国内の住宅の約７割が該当する建築基準の部屋で実施）。

エアコン＋サーキュレーター２台＋断熱カーテンで暖かく！

コールドドラフトの対策として、熱工学の観点から最も効率がいいのは「エアコン」だと鳥山准教授は指摘。さらにサーキュレーターを２台使うのが理想だと言います。

エアコンの吹き出し口を「下向き」にして部屋の下に温風を送り、それをサーキュレーターで受けて冷たい空気が集まる窓側へ流す、その空気を２台目のサーキュレーターでエアコンの方へ…といったように空気を循環させて、部屋を暖める方法を推奨しています。加えて、断熱カーテンを使うとより効果的だということです。

なお、２０２７年度には家庭用エアコンの省エネ基準が大幅に見直されます。現在の格安モデルは販売困難になり、エアコン価格が高くなる可能性も。いわゆる「エアコン２０２７年問題」です。

買い替えなどは早めに検討する必要がありそうです。