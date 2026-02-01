男性9人組アイドルグループ「SHY」が1月に、シングル「ごめんなSHY」でCDデビューした。スポニチアネックスでは、期待に胸を膨らませる9人にインタビュー。11月29日には、東京・恵比寿The Garden Hallでグループ史上最大動員数のライブを行うことも決まっている9人に今後の目標などを聞きました。インタビュー（下）です。（西村 綾乃）

――「SHY」は7人組アイドルグループ「POCKET PANiC（ポケパニ）」と男性デュオ「峯脇」が合体し誕生しました。発表は、昨年9月に都内で行った2組のライブのアンコールでしたね。本編では黒髪だった仙波くんが金髪になって出てきて驚きました。

仙波七星（17、シャイブラック）「あれはライブの少し前にスタッフの方から『金髪にしよう』って、提案されて、『はい』って言って決まったんです」

――メンバーは仙波さんの金髪姿はどう感じました？

生水稜也（14、シャイレッド）「僕は母の影響で、小学校の時から短いのや、長いの。中途半端な短さとか、色んな髪型にしていたので、うらやましかったです。許されるなら5厘（丸刈りのような短いスタイル）にもしてみたいし」

脇龍真（16、シャイグリーン）「SHYのアーティスト写真の撮影の時は、まだ黒髪だったから金髪のかつらをかぶってきて、かつら姿は初めて見たし、しかも金…、だったから、斬新っていうか、最初は腑（ふ）に落ちなくて、金髪になった瞬間に、なんか別人が来たと思って、目と脳が受け付けなくて、ちょっと敬語になった時期がありました」

――SHYとして活動をし始めて、約4カ月が経ちました。ポケパニは7人から9人。峯脇は2人が9人になった訳ですが、どのような変化を感じていますか？

脇「僕は峯と2人だったので、やっぱり1番大きく変わったのは人数が増えたことです。人数が増えた分、歌には迫力が出たし、パフォーマンスも勢いが出せるようになりました。あといろんな意見を取り入れられるようになって、リハーサルなどが効率的に進むようになったし、メンバーの良い部分を真似たり、悪いところも言い合って成長をしている段階だなって感じます。多分1年後には、9人の良さがもっと見せられるようになると思います」

新井椋清（16、シャイオレンジ）「脇はしっかりしていて、峯はすごい自由奔放。個性が強いので刺激になっています。それぞれの良さが7人と合わさることで、プラスに動いてる感覚があります」

――昨年12月に東京・池袋で行った年末のリレーライブには、同じ事務所の「THE SUPER FRUIT」の阿部隼大さんがいらしていたと聞きました。

河合彪雅（17、シャイブルー）「パフォーマンスをすごい誉めていただきました。昨年9月にSHYの発表をした時も、ライブを観に来てくださっていて、その時に歌い出しとか、見せ方とかについてアドバイスをいただいていたんです。僕らなりにボイストレーニングをしたり、研究をして練習して立ったのが年末の池袋だったので、『めっちゃ良かった』っていっぱい言ってくれて、もうこんなに誉められたことなんてないって感じるくらい誉めてもらえてうれしかったです」

――11月29日には、東京・恵比寿The Garden Hallでライブをすることが決まりました。1000人規模の会場です。飛躍の1年になると思いますが、それぞれの目標を教えてください。

河合「ファンの方をドキドキさせる存在でいたいです。やっぱりアイドルなので、胸キュンゼリフとかをライブでしっかり披露したいです。全員そのポテンシャルはあると思っています。9人の中だと（生水）稜也は自分の良いところの見せ方が分かっているので、僕もいろいろなものを見て、吸収できるところはして、パフォーマンスにいかしていきたい。アイドルとしては、THE SUPER FRUITの小田惟真さんのような存在になりたいです。あと僕は俳優の竹内涼真さんを尊敬しているので、将来は演技の仕事もしてみたい。今はアイドルとして、自分のことを推してくれる方を増やすことが目標です！」

新井「アイドルとして、ファンの皆さんに喜んでいただける存在になりたいです。将来は演技の仕事もしてみたいです」

安部舜太（15、シャイパープル）「僕は俳優とか、演技とか、あと声優もしてみたいです。声優さんって声色の変え方とかがうまいなと思うんです。歌もその世界を表現するために、気持ちが伝わるような声を出せるようにすることが大事だと思うので、やってみたいなと思います」

松原有輝（18、シャイピンク）「僕は個人としての夢は、好きなことと結びつけた夢をやりたいなと思っていて、個人的なこと。個人的な夢。間違えました…。もう1回いきます。好きなことと結び付けけたことを、アイドルをしながらやりたいなって思っています。例えば、僕は結構クイズとかが好きなので、クイズ番組に出てみたり、はたまた僕は野球が大好きなので地元の中日ドラゴンズの始球式なんかもやってみたいなって考えています。そして、そういう好きなことをした経験が、SHYの発展になればと思うし、個人の力が強くなることによって、SHYとして集まった時に、さらに強い力を出せるようにっていうのが、僕の今の目標です」

生水「個人の夢としては、マジでいろんなことをしてみたいなと思ってて、今チャレンジしてるのが、ダンスの振り付けです。そのために今からいろんなダンスを知る必要もあるし、いろんなジャンルをちゃんと身につけるっていうことも大事なので、まだちょっと程遠い未来かもしれないですけど、SHY特有のダンスを考えて、僕の存在を世界に知らしめることができるようになりたいです。あと作曲もしてみたいです。音楽の知識は…、今はまだ楽器に触れたこともないし、楽譜も読めないんですけど…。SHYの思いをちゃんと社会に知らしめることができる曲を僕が作りたいです。あとブランドとかも立ち上げたい」

――衣装とかツアーグッズとか、いろいろありますよね？

生水「アクセサリーも服も全部やりたいです。それこそ声優もやりたい。俳優もやってみたいし」

河合「全回収した！！！」

脇「後に答えづらくなっちゃうじゃん。こっちなんも言えなくなっちゃうよ」

生水「なんか作ることをやってみたいんだよね。建築もいいな。何かを0から作ることをしてみたい」

8人「ブランド名は、“メゾン生水”じゃない？（笑い）」

脇「はいはい。じゃあ、内装から始めようかね」

――ブランド名も決まって良かったです。川原くんは今年の目標は？

川原雅斗（17、シャイホワイト）「はい。結構出ていたんですけど、僕も俳優とか演技の方も力を入れていきたいなと思っています。僕は表情とか、これまで誉められる部分が多かったのでいかせるかなって。小学校の時からドラマを見ていて、松本潤さんのような演技ができたら最高だと思っています。今年から少しずつ演技の勉強も始めようかなって思っています」

仙波「僕はずっとちっちゃい頃から夢見ていたゲーム実況をしたいです。自分の個人のチャンネルとかでゲーム実況ができたらと思うし、あとアニメとか声優さんが好きなので、安部も言っていたけど、声優にも挑戦したいです」

峯大凱（14、シャイイエロー）「僕は今年は表情を学ぶことが目標。『うわあ、そんなこともできちゃうの！』って言われたいです。あと、やっぱ目標としては僕たちのマンションがほしい！！！事務所の方に『僕らが世界に行ったら、マンションください！』ってお願いしてみます」

生水「自分で買いなよ。もう建てろよ。俺が建てるよ」

峯「後は、国民的な音楽番組。NHK紅白歌合戦とかに出たいです。世界的な番組にも出たい」

8人「世界的な番組って？ニュースとか？？」

峯「ニュースにも出ようぜ」

河合「CDTVとかにも出たいね」

8人「うん、うん」

―ー最後は脇くん。締めてください。

脇「自分の中にあるものを、世界と触れさせたいっていう思いがあります。それはどんな方法でも構わなくて、例えば作詞活動で、自分の中にあるものを表現するのでも良いし。声優とか俳優でも良い。自分の中にあるものを外に出したいっていう思いがあります。最終目標はそこです。今、アイドル活動をしていて、ライブとかで自分の中にあるものを、お客さんに触れてもらった時に、どう反応してくれるかを生きがいにしているので、自分のことをもっと知ってもらえる機会を増やすことが、今の目標。表現の場を増やしたいです」

――個人の目標をうかがいましたが、SHYとしての目標も教えてください。

脇「1番大切にしてるのは、みんな仲良くです」

峯「ワンマンライブのチケットを完売させること。そして来てくれたみんなを幸せにして帰すことです」

河合「SHYのファンを増やすこと。ライブの会場もどんどん大きくしていきたいです。快進撃を起こしたい！」

――生水くんは三重、川原くんは長崎出身など、それぞれ出身地がバラバラですよね。地元でライブをしたいという気持ちはありますか？

生水「めっっちゃしたいです！三重は四日市市にドームがあるので、凱旋ライブしたいです！！！」

川原「僕は長崎の海上でライブをしてみたいです」

河合「あ、海の上空からヘリコプターで会場に降りるのやってみたい！」

9人「そしたら、ファンの方々は泳ぎながら見るのかな？」

――いや船上とかいろいろあるので、海の中は勘弁してください（笑い）。

◇SHY（シャイ）新井椋清、安部舜太、河合彪雅、川原雅斗、生水稜也、仙波七星、松原有輝、峯大凱、脇龍真の9人で2025年9月23日に結成。「ちょっぴりシャイだけど、一生懸命想いを届けます」というコンセプトを基に活動。「SHY」は、Spirit、Hope、Youthの頭文字を組み合わせたもの。ファンネームは「はずかしがりや」。4月16日に大阪・Yogibo META VALLEY、29日に東京・SHIBUYA STREAM Hallでワンマンライブを開催。11月29日には、グループ史上最大となる東京・恵比寿 The Garden Hallでライブを行う。