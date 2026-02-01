乃木坂46梅澤美波、飾らない色っぽさ放つ 3度目の写真集発売記念YouTube生配信決定＆W特典解禁【透明な覚悟】
【モデルプレス＝2026/02/01】2⽉3⽇に2nd写真集『透明な覚悟』（光文社）を発売する乃木坂46の梅澤美波。発売日となる同日20時より、乃木坂46公式YouTubeチャンネル「乃木坂配信中」で、3回目の2nd写真集発売記念YouTube生配信を行うことが決定した。
【写真】乃木坂キャプテン「すべてをさらけ出した」“ほぼノーメーク”姿
配信中に写真集を予約すると付いてくるW特典の1つ「折り⽬なしB3ポスター」が解禁。同ショットはミラノのホテルで撮影された。ナチュラルなヘアスタイルにヌーディなリップと、飾らない⾊っぽさに⽬を惹かれる、背徳感たっぷりのビターな視線を楽しむことができる。
W特典のもう1つは「イタリアの思い出◆ 特製ステッカーシート」（※「◆」は正式には「ハートマーク」）。 ステッカーシートはA5サイズで、ピザを⾷べたり、ワインを飲んだり、⽝と触れ合ったり、イタリアロケを楽しむ素の“梅ちゃん”ステッカーが7枚⼊っている。イラストやコメントも本⼈が描いている。
1st写真集から5年。グループのキャプテンに就任し、26歳という大人の階段を上る彼女の「今」を収めた本作。「ずっとヨーロッパに憧れがあり、ファッションといえば、という街に行ってみたかった」という梅澤が撮影地に選んだのは、イタリア。衣装や撮りたい写真のアイデアを積極的に出し、スタッフチームと意見を交換しながら作った1冊となった。雑誌「CLASSY.」（光文社）でレギュラーモデルとして活躍している彼女だからこそ見せられるファッショナブルな衣装から、美しい脚を活かした大胆なランジェリー姿、普段のキャプテンの姿からは見られない無邪気な表情まで、リアルな彼女を感じられる写真集となっている。（modelpress編集部）
◆梅澤美波、飾らない色っぽさ放つ W特典解禁
◆梅澤美波2nd写真集「透明な覚悟」
