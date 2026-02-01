ジャーナリストのモーリー・ロバートソンさんが食道がんのため１月２９日に亡くなっていたことが１日、分かった。６３歳だった。モーリーさんの公式Ｘ（旧ツイッター）などで伝えられた。

この日、Ｘにモーリーさんと事実婚の関係にあった女優の池田有希子と事務所・オフィスモーリースタッフ一同の連名の文書が掲載され、「かねてより食道癌療養中でございましたが去る一月二十九日 午前〇〇時五十六分 六十三歳にて永眠致しましたことを謹んで御報告申し上げます」と報告された。

また「葬儀は故人の生前の遺志により近親者のみで執り行いました。事後の御報告となりましたこと 御詫び申し上げます」とし、「ここに故人が生前中賜りました ひとかたならぬ御厚誼に深謝し 衷心より御礼申し上げます 尚 誠に勝手ながら御香典 御供物 御供花等の御厚志につきましては固く御辞退させて頂きます まずは略儀ながら書中をもちまして謹んで御挨拶申し上げます」と締めくくられた。

モーリーさんは東京大学と米ハーバード大学に現役合格。東京大学を退学し、ハーバード大学に入学し、卒業。８４年にの大学在学中、自叙伝「よくひとりぼっちだった」を刊行し、ベスト・セラーとなる。９１年から９８年までＪ−ＷＡＶＥの深夜番組「Ａｃｒｏｓｓ Ｔｈｅ Ｖｉｅｗ」のパーソナリティーを務めたほか、ポッドキャスト界でも活躍。１２年からＭＸＴＶ「ゴールデン・アワー」「ニッポン・ダンディ」や、ＮＨＫ「ただイマ！」にレギュラー出演。１７年から日本テレビ「スッキリ」（木曜レギュラー）に出演するなどテレビ界でも存在感を発揮した。

また、ミュージシャンとしても活躍。２１年にはＮＨＫ大河ドラマ「青天を衝け」に出演し、俳優としても活躍した。