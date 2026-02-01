水沢エレナ、カレー・春巻き…こだわり詰まった5品の手料理公開に絶賛の声「料理上手で尊敬」「お店みたい」
【モデルプレス＝2026/02/01】女優でモデルの水沢エレナが1月30日、自身のInstagramを更新。手料理5選を披露した。
【写真】33歳美女モデル「お店みたい」と話題の手料理
水沢は「最近のお家ごはん」と記し、5品の手料理を公開。「我が家のカレー。いくつか種類がありますが、この日はチキンとトマト、ミックスビーンズ。スパイシーに仕上げました！」「春巻き。手間はかかりますが、揚げたての春巻きは最高ですよね。レモンは必ず添えたい派」「エビチリ。お家で食べる時は油少なめ、優しい味に仕上げています」「手作りホワイトソースのグラタン。冬になると食べたくなる、大好きなグラタン。ホワイトソースも自分好みに」「麻婆豆腐。こちらも油控えめで。その代わり醬をしっかり炒めて作るので、コクはあります」とそれぞれの料理の説明を綴っている。
この投稿に、ファンからは「料理上手で尊敬する」「どれも美味しそう」「お店みたい」「こだわりがあって素敵」「レシピ教えてほしい」などと反響が寄せられている。
水沢は1992年3月21日生まれ、愛知県出身。2003年に雑誌『ちゃお』のオーディションでデビューを果たし、以降『CANDy』『Seventeen』などのファッション誌で専属モデルとして活躍。2007年からはドラマにも出演し、2008年には『東京少女 水沢エレナ』で連続ドラマ初主演を飾る。他にも『恋空』『JIN―仁―』『ドクターX〜外科医・大門未知子〜』『パーフェクトワールド』など数多くの話題作に出演している。（modelpress編集部）
