川崎麻世、こだわり抜いた愛車公開「センスの塊」「黒と赤のコントラストが美しい」と反響
【モデルプレス＝2026/02/01】タレントの川崎麻世（※「崎」は正式には「たつさき」）が1月31日、自身の公式ブログを更新。こだわりの愛車を紹介し、話題を呼んでいる。
【写真】62歳タレント「センスの塊」と話題の高級愛車
川崎は「今日も大好きな愛車の運転してますよ」とつづり、家族の用事や趣味に欠かせないという愛車・MAZDA6を披露。ボディーのメッキ部分やエンブレムを全て黒で統一する「ブラックアウト」を施す一方、内装は赤の革張りを選択し、「この黒赤が好きなんだ」と自身のこだわりを明かしている。さらに、車のボディーラインを活かして景色を映し出す、自ら考案した撮影手法「ボンネットリフレクション」も公開。ボンネットに景色が写りこむ幻想的なショットを披露し、並々ならぬ愛車への情熱が伝わる投稿となっている。
この投稿には「車への愛が伝わってくる」「愛車と豊かな時間を過ごしているのが素敵」「カスタマイズがセンスの塊」「黒と赤のコントラストが美しい」「芸術的」「かっこよすぎる」「理想の大人」といった反響が寄せられている。
川崎は、タレントのカイヤと1990年に結婚したものの2001年頃から別居生活を送り、裁判の末、2023年10月に離婚が成立したことを報告。その後、2024年10月に21歳年下の料理研究家・花音との再婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】62歳タレント「センスの塊」と話題の高級愛車
◆川崎麻世、黒と赤で統一された愛車公開
川崎は「今日も大好きな愛車の運転してますよ」とつづり、家族の用事や趣味に欠かせないという愛車・MAZDA6を披露。ボディーのメッキ部分やエンブレムを全て黒で統一する「ブラックアウト」を施す一方、内装は赤の革張りを選択し、「この黒赤が好きなんだ」と自身のこだわりを明かしている。さらに、車のボディーラインを活かして景色を映し出す、自ら考案した撮影手法「ボンネットリフレクション」も公開。ボンネットに景色が写りこむ幻想的なショットを披露し、並々ならぬ愛車への情熱が伝わる投稿となっている。
◆川崎麻世の投稿に反響
この投稿には「車への愛が伝わってくる」「愛車と豊かな時間を過ごしているのが素敵」「カスタマイズがセンスの塊」「黒と赤のコントラストが美しい」「芸術的」「かっこよすぎる」「理想の大人」といった反響が寄せられている。
川崎は、タレントのカイヤと1990年に結婚したものの2001年頃から別居生活を送り、裁判の末、2023年10月に離婚が成立したことを報告。その後、2024年10月に21歳年下の料理研究家・花音との再婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】