GENIC増子敦貴「お会計が大変なことに」上海撮影での思い出明かす【増子敦貴カレンダー2026.04-2027.03】
【モデルプレス＝2026/02/01】増子敦貴（GENIC）が2月1日、卓上カレンダー「増子敦貴カレンダー2026.04-2027.03」（KADOKAWA）発売記念イベントを開催。イベント前の取材会にて、撮影時のエピソードを明かした。
【写真】26歳イケメン歌手、抜群スタイル際立つスーツカット
今作の撮影を手がけたのは、3rd写真集「Liberty」でもタッグを組んだ写真家・熊木優氏。舞台公演で訪れた中国・上海を舞台に、衣装やシチュエーションにこだわって撮影した「超美麗カット」と、日本で見せるリラックスした「等身大の素顔」を詰め込んだ、贅沢な内容に。“カレンダーを超えた”写真集クラスのアートな仕上がりとなっている。
カレンダー発売が決まった時の心境を問われると、「カレンダーというものは、ファンの皆さんだったりとか、たくさんの人の毎日を彩れるものであるので、自分の素敵な写真で皆さんの毎日が輝くなら本当に嬉しいなと思いました」と、ファンへの想いを込めてコメント。今回のカレンダーは、8月に上海、10月に日本で撮影。上海での思い出を尋ねられると「上海で撮影チームの皆さんで撮影終わりに火鍋を食べに行ったんですよ。たくさんモグモグ食べたんですけど、そこがまさかの超高級火鍋屋さんだったっていう。結構お会計が大変なことになってしまったっていう。ご迷惑かけおかけしました」と茶目っ気たっぷりに明かした。
増子といえばラーメンだが、体作りに影響はなかったか問われると「ハクの出番の直前って毎回緊張感があるんですよ。なので多分そこでカロリーを消費してるせいか、結構体には出なかった」と回顧。どのくらい食べたか聞かれると、「もうすごかったです。上海の食べ物が全部なくなってしまうんじゃないかってぐらい食べてたので、正直心配ではあったんですけど」としつつ「それに見合った運動量を兼ね備えていたので大丈夫でした」と振り返った。（modelpress編集部）
◆増子敦貴、上海で超高級火鍋屋さんへ
