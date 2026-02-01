2月から午後ワイド三つ巴戦も…宮根誠司『ミヤネ屋』終了へ　後番組で有力視される「２人の美女アナ」

「これで炎上するの？」

20年の歴史に幕を下ろす――。

フリーアナウンサーの宮根誠司（62）が司会を務める『情報ライブ ミヤネ屋』（日本テレビ系 読売テレビ制作）が10月期改編で終了すると「女性セブンプラス」が報じた。本サイトも周辺取材をすると、その方向で動いていることはたしかなようだ。

同番組は‛04年３月末にフリーになった宮根をMCに起用し、‛06年7月に関西ローカルでスタート。その後、全国放送となった。

関係者によると、‛23年４月に還暦を迎えた宮根から新しいことに挑戦したいと申し出があり、協議の結果、放送20年を区切りに番組終了となる見込みだという。

宮根はMCとしてテンポの良いトークと、時に厳しく物事を追及して人気を博した。旧統一教会問題が浮上した際には、他局の情報番組が手探りのなか、教団と対決姿勢を鮮明にし、問題提起してきた。

他方で言動が炎上を招くこともあった。

‛24年3月にはMLB開幕戦取材で訪れた韓国・ソウルでの路上喫煙が伝えられ、番組内で謝罪。その際、机に両手を広げたまま頭を下げたことでさらなる批判を招いた。

生放送中スタッフに容赦なくダメ出しする姿も、時代の変化とともに“ハラスメント”と捉えられることが増えた。宮根を知るテレビ局関係者は

「宮根さんも『これで炎上するの？』と戸惑うケースが増えてきた。報道・情報番組を受け持つ者は時代にフィットすることが求められる。そろそろ……と考えても不思議ではない」

と話す。

ミヤネ屋が終了する一方で、『Mr.サンデー』（フジテレビ系）は継続予定。ミヤネ屋が平日の帯番組であるのに対し、Mr.サンデーは週イチ。前出のテレビ局関係者は

「平日はミヤネ屋で大阪にいて、週末は東京へ。２拠点生活にぶつくさ文句を言うこともあった。原則週イチのMr.サンデーくらいが丁度良いのでは」

と指摘する。

2010年代は平均世帯視聴率が関東、関西ともに10％を超える日も多かったが、ここ数年は現状維持がやっと。2月からはさらなる激戦も予想された。

宮根と同じ事務所に入った女性アナ

元日本テレビ青木源太アナ（42）のフジテレビ系情報番組『旬感LIVE とれたてっ！』（関西テレビ制作）が２月25日から全国放送に“参戦”。これにより平日午後は『ミヤネ屋』と石井亮次アナ（48）のTBS系『ゴゴスマ』とで、午後のワイドショーは三つ巴のバトルになる。

「いきなり青木源太アナがかっさらうとは思いませんが、追う者と追われる者でモチベーションが違う。宮根さんとしては、自分よりひと回り以上年齢の違う２人が他局で情報番組の“顔”を務めていることにも思うところはあったと思う」（前出・テレビ局関係者）

気になる『ミヤネ屋』の後継については、引き続き情報系の番組が有力で、有力MCの名前も水面下で取りざたされている。

１人は今春にNHK退局が報じられている和久田麻由子アナ（37）だ。

NHKの“大先輩”有働由美子（56）が司会を務める日テレの音楽番組『with MUSIC』が視聴率低迷を理由に今春終了する。和久田アナはNHKを離れたあと、その枠で新たな報道番組への出演が伝えられている。

「まずは週イチの番組から、ということのようです。彼女に対する日テレの期待値は高く、いずれは平日の帯番組を担当してもらいたい。『ミヤネ屋』後継番組に白羽の矢が立っても不思議ではない」（スポーツ紙記者）

女性でもう１人名前が挙がるのは、この春に日本テレビを退社し、宮根のいる芸能事務所「テイクオフ」に所属する岩田絵里奈アナ（30）だ。

同アナは慶大卒業後の‛18年に日テレに入社し、わずか半年後に『世界まる見え！ テレビ特捜部』の進行に抜擢。現在は朝の情報番組『シューイチ』の日曜MCなどを務める。

「もともと岩田アナは報道志望。パンチとしては和久田アナより弱いが、“日テレ次代のエース”と呼ばれただけに、安定感はわかっている。宮根さんと同じ事務所というのも有利に働くでしょう。メーンMCでなくとも、新番組に携わることはありえます」（同・スポーツ紙記者）

いち時代を築いた「ミヤネ屋」の終了は、午後のワイドショー戦線に大きな変動をもたらしそうだ――。