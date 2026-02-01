「短すぎるの苦手」って人へ！【40・50代】適度に女っぽい♡「大人のショートボブ」

ショートにしたい気持ちはあるけれど「短すぎるのは苦手……」という40・50代におすすめしたいのが、程よく長さを残した「ショートボブ」。首元や後頭部に自然なくびれや立体感をつくることで、女性らしさと軽やかさのバランスが取りやすくなります。今回は「PARC by Unami」のスタイリスト@urano_kazuyukiさんのInstagram投稿から、大人が取り入れやすいショートボブをご紹介します。

透明感ブラウンが映える前下がりショートボブ

前下がりのシルエットでフェイスラインを包み込みつつ、後頭部に自然な丸みを持たせたショートボブ。根元を立ち上げることで奥行きが生まれ、後ろ姿も立体的な印象に仕上がります。ベースはほんのりぷつっと感を残し、丸さの中にエッジをプラス。透明感のあるブラウンカラーが艶を引き立て、上品さと若々しさの両立を狙っています。

ラフな質感のひし形ショートボブ

トップからサイドにかけて自然な毛流れをつくり、全体をひし形シルエットに整えたショートボブ。ラフに毛束をいかすことで、作り込みすぎない抜け感が生まれます。くびれを効かせつつもコンパクトにまとめているため、軽やかさがありながら落ち着いた印象に。奥行きのあるシルエットが、大人のこなれ感をさりげなく引き出します。

ふんわり可愛いグレージュショートボブ

レイヤーを仕込むことで、ゆるく巻いたような毛流れを表現したエアリーなショートボブ。トップはふんわり、首元は自然にくびれるバランスが特徴です。グレージュカラーの柔らかな発色が軽さを強調し、動きのあるシルエットをより引き立てます。ショートでも重く見えにくく、女性らしい柔らかさを残したい人にフィットするスタイルです。

軽さと動きで表情が変わる、無造作ショートボブ

ウエイトをやや高めに設定して、くびれをしっかりつくったショートボブ。無造作なスタイリングと、ラフな質感がポイントです。動きを活かしやすいカットバランスのため、クセのある人でも扱いやすい印象◎ 軽さを出しつつもシルエットは崩れにくく、頑張りすぎないこなれ感が漂います。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@urano_kazuyuki様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里