「ザ・リング」年間表彰式

世界で最も権威あるボクシングの米専門誌「ザ・リング」の年間表彰式が米ニューヨークで現地1月30日（日本時間同31日）に行われた。WBO女子世界スーパーフライ級王者・晝田（ひるた）瑞希（三迫）が女子最優秀選手賞に輝いた。表彰式に赤い着物で登場した29歳の振る舞いに、米ファンも感動している。

赤の着物で表彰式に臨んだ晝田は、スピーチで声を震わせた。

英語で「パニックになっています……ごめんなさい。この素晴らしい機会を与えてくださったリングマガジン誌に心から感謝します。そして私のチームと、最高のコーチであるマニー・ロブレス、本当にありがとう。これからも努力をし続けます。私はスーパースターになりたい！」と話すと、大歓声を浴びた。

米専門メディア「ボクシングシーン.com」のジェイク・ドノバン記者が「この夜のハイライトは、何と言ってもミズキ・ヒルタの感動的な受賞スピーチだった」として「ザ・リング」のX投稿をリポストすると、海外ファンも反応した。

Xには「彼女は最高だった！」「これは素晴らしい」「彼女は宝だ」「なんて象徴的なんだ」「こんなに誠実な反応が見られて嬉しい」「私のお気に入りの新進気鋭のチャンピオンの一人だ」「本当に可愛い！」「みんな彼女のことが大好きだ」などの絶賛が相次いだ。



