ステージで笑顔が弾けた！『レースアンバサダーアワード』グランプリ受賞者が見せた“圧巻のスタイル”

今年で16回目を迎える歴史あるコンテスト

’10年にスタートし、今やすっかり東京オートサロン名物となった『日本レースクイーン大賞』。レースクイーンをレースアンバサダーの呼称に変える世の中の流れもあり、’24年からは『にしたんクリニック レースアンバサダーアワード』として開催された。

名称は変わっても、サーキットを彩るレースアンバサダーの中からファン投票による総選挙で人気No.1を決める方法は変わらず。投票は、11月１〜２日にモビリティリゾートもてぎで開催されたスーパーGT第８戦での特別先行投票からスタート。11月17日からギャルズ・パラダイス公式サイトとレースアンバサダーアワード公式サイトにてWEB投票を実施。12月５日まで投票を行い、WEB投票、本誌の投票券、特別先行投票のポイントを集計して決定した上位20名がファイナリストとして、今年１月10日幕張メッセのイベントホールにて開催された『にしたんクリニック レースアンバサダーアワード2025表彰式』のステージに立った。

レースアンバサダーアワード2025を受賞者したのは５人。いずれもスーパーGTで活動する「WinG」の阿比留あんなさん、「Astemoアンバサダー」の亀澤杏菜さん、「D’stationフレッシュエンジェルズ」の橘香恋さん、「ZENTsweeties」の寺地みのりさん、「Moduloスマイル」の根岸しおりさんだ。高い人気を誇る５名だが、その中からレースアンバサダーの頂点である「グランプリ」に選ばれたのは、寺地みのりさんだった。

受賞後、彼女が喜びの声を聞かせてくれた。

「所属するZENTsweetiesの20周年という記念すべき年にグランプリ受賞できたことを大変嬉しく思います。アワードに挑戦することを決めてからはその重みをひしひしと感じ、プレッシャーに押しつぶされそうになることもありましたが、ファンの皆様、仲間、家族、友達の応援に支えられて頑張ることができました。

こんなにも力を注いで応援してもらえる自分は本当に恵まれています。私も感謝の気持ちを持ち続けることが大事だと改めて感じました。どんなことも当たり前だと思わずに、これからも応援してくださる皆様に対して感謝の気持ちを持ち続けて活動していきます。本当にありがとうございました」

登壇した中で、「週刊プレイボーイ賞」「メディバンネップリ賞」「テレビ東京賞」との“４冠”に輝いた橘香恋さんは、テレビ東京への番組出演の権利を得たことについて「テレビで爪痕を残します！」と意気込みをアピールした。

また、昨年でのレースアンバサダー卒業が発表されていた荒井つかささんは、特別に設定された「モータースポーツアンバサダーアワード栄誉賞」を受賞。これまでサポートしてきたレースはなんと100戦超というレジェンドは、

「栄誉賞ですって！ 驚きました。こんな素敵なクリスタルをいただけるなんてすごく光栄です」

と喜びを語ってくれた。今年も多くの来場者を魅了したレースアンバサダーたち。今後もさまざまなジャンルで活躍する彼女たちから目が離せない。